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Сургутский район Югры выделил 112 млн руб на покупку снегоуборочной техники
Сургутский район Югры выделил 112 млн руб на покупку снегоуборочной техники - РИА Новости, 18.10.2024
Сургутский район Югры выделил 112 млн руб на покупку снегоуборочной техники
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа выделили из бюджета около 112 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники, сообщил глава... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:17
2024-10-18T12:17
2024-10-18T12:17
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа выделили из бюджета около 112 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район выделил поселениям порядка 112 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники. Изначально в муниципальном бюджете предусматривались 51,6 миллионов рублей на эти цели. После поступления дополнительных заявок от поселений сумма была увеличена на 61 миллион рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, средства на покупку снегоуборочной техники получили Солнечный, Лямина, Лянтор и Ульт-Ягун, Барсово и Белый Яр. Так, в Барсово автопарк создан с нуля и укомплектован универсальным погрузчиком, коммунальной дорожной машиной для противогололедной обработки дорог, двумя тракторами с навесным и прицепным оборудованием и мини-погрузчиком. Всего на создание и расширение собственных автопарков в поселениях Сургутский район выделил уже 264 миллиона рублей, подчеркнул Трубецкой.
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