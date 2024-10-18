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Сургутский район Югры выделил 112 млн руб на покупку снегоуборочной техники - РИА Новости, 18.10.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:17 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/yugra-1978694232.html
Сургутский район Югры выделил 112 млн руб на покупку снегоуборочной техники
Сургутский район Югры выделил 112 млн руб на покупку снегоуборочной техники - РИА Новости, 18.10.2024
Сургутский район Югры выделил 112 млн руб на покупку снегоуборочной техники
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа выделили из бюджета около 112 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники, сообщил глава... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:17
2024-10-18T12:17
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа выделили из бюджета около 112 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район выделил поселениям порядка 112 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники. Изначально в муниципальном бюджете предусматривались 51,6 миллионов рублей на эти цели. После поступления дополнительных заявок от поселений сумма была увеличена на 61 миллион рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, средства на покупку снегоуборочной техники получили Солнечный, Лямина, Лянтор и Ульт-Ягун, Барсово и Белый Яр. Так, в Барсово автопарк создан с нуля и укомплектован универсальным погрузчиком, коммунальной дорожной машиной для противогололедной обработки дорог, двумя тракторами с навесным и прицепным оборудованием и мини-погрузчиком. Всего на создание и расширение собственных автопарков в поселениях Сургутский район выделил уже 264 миллиона рублей, подчеркнул Трубецкой.
https://ria.ru/20241017/yugra-1978553098.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, лянтор
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Лянтор

Сургутский район Югры выделил 112 млн руб на покупку снегоуборочной техники

© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаГлава муниципалитета Андрей Трубецкой
Глава муниципалитета Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Глава муниципалитета Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа выделили из бюджета около 112 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сургутский район выделил поселениям порядка 112 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники. Изначально в муниципальном бюджете предусматривались 51,6 миллионов рублей на эти цели. После поступления дополнительных заявок от поселений сумма была увеличена на 61 миллион рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, средства на покупку снегоуборочной техники получили Солнечный, Лямина, Лянтор и Ульт-Ягун, Барсово и Белый Яр. Так, в Барсово автопарк создан с нуля и укомплектован универсальным погрузчиком, коммунальной дорожной машиной для противогололедной обработки дорог, двумя тракторами с навесным и прицепным оборудованием и мини-погрузчиком.
Всего на создание и расширение собственных автопарков в поселениях Сургутский район выделил уже 264 миллиона рублей, подчеркнул Трубецкой.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округЛянтор
 
 
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