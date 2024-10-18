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Яцкин: мостовые переходы через реку в Братской ГЭС – важно для региона - РИА Новости, 18.10.2024
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19:59 18.10.2024
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Яцкин: мостовые переходы через реку в Братской ГЭС – важно для региона
Яцкин: мостовые переходы через реку в Братской ГЭС – важно для региона - РИА Новости, 18.10.2024
Яцкин: мостовые переходы через реку в Братской ГЭС – важно для региона
Строительство автомобильного и железнодорожного мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС – одно из важных мероприятий для Иркутской... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:59
2024-10-18T19:59
иркутская область
братск
россия
игорь кобзев
совет федерации рф
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
новый курс
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Строительство автомобильного и железнодорожного мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС – одно из важных мероприятий для Иркутской области, сообщает пресс-служба администрации города Братска.На встрече делегации Совета Федерации, которая прошла в пятницу в Братске, во главе с первым заместителем председателя Андреем Яцкиным, губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, руководителями областного правительства и депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, обсуждались планы по строительству автомобильного и железнодорожного мостов через реку Ангару.Эти объекты необходимы для выноса движения автомобильного и железнодорожного транспорта с Братской ГЭС (входит в ЭН+), так как это единственная гидроэлектростанция в стране, по которой идет движение как автомобильного, так и железнодорожного транспортов.По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина, в сфере развития инфраструктуры региона большую важность имеет строительство автомобильного и железнодорожного мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС."Для обеспечения, в том числе, антитеррористической защищенности объекта, а также увеличения пропускной способности БАМа необходимо формировать и новые сухопутные пути для перевозки грузов", — сказал Яцкин, его слова приводятся на сайте Совета Федерации РФ.Тему строительства мостов губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поднял в Совете Федерации на совещании по социально-экономическому развитию Иркутской области в 2022 году, а также на совещаниях федерального уровня, встрече с главой Федерального дорожного агентства (Росавтодор)."Мы говорим об инфраструктуре, которая несет нагрузку. Мы будем использовать площадку Совета Федерации, Минтранса РФ и соответствующих структуры дорожной отрасли, будем говорить об этом, приложим все усилия, чтобы максимально включиться в федеральные программы. И здесь, конечно, мы тоже надеемся на вашу поддержку, уважаемые сенаторы", – сказал Кобзев, его слова приводятся на сайте правительства Иркутской области.Распоряжением губернатора Иркутской области утвержден План мероприятий по реализации постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социально-экономическому развитию Иркутской области, утверждена рабочая группа по решению вопросов строительства автомобильного и железнодорожного мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС, сообщается на сайте регионального правительства.
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иркутская область, братск, россия, игорь кобзев, совет федерации рф, федеральное дорожное агентство (росавтодор), эн+ (en+ group)
Иркутская область, Братск, Россия, Игорь Кобзев, Совет Федерации РФ, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Новый курс, Эн+ (En+ Group)

Яцкин: мостовые переходы через реку в Братской ГЭС – важно для региона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБратская ГЭС
Братская ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Строительство автомобильного и железнодорожного мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС – одно из важных мероприятий для Иркутской области, сообщает пресс-служба администрации города Братска.
На встрече делегации Совета Федерации, которая прошла в пятницу в Братске, во главе с первым заместителем председателя Андреем Яцкиным, губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, руководителями областного правительства и депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, обсуждались планы по строительству автомобильного и железнодорожного мостов через реку Ангару.
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Эти объекты необходимы для выноса движения автомобильного и железнодорожного транспорта с Братской ГЭС (входит в ЭН+), так как это единственная гидроэлектростанция в стране, по которой идет движение как автомобильного, так и железнодорожного транспортов.
По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина, в сфере развития инфраструктуры региона большую важность имеет строительство автомобильного и железнодорожного мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС.
"Для обеспечения, в том числе, антитеррористической защищенности объекта, а также увеличения пропускной способности БАМа необходимо формировать и новые сухопутные пути для перевозки грузов", — сказал Яцкин, его слова приводятся на сайте Совета Федерации РФ.
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Тему строительства мостов губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поднял в Совете Федерации на совещании по социально-экономическому развитию Иркутской области в 2022 году, а также на совещаниях федерального уровня, встрече с главой Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
"Мы говорим об инфраструктуре, которая несет нагрузку. Мы будем использовать площадку Совета Федерации, Минтранса РФ и соответствующих структуры дорожной отрасли, будем говорить об этом, приложим все усилия, чтобы максимально включиться в федеральные программы. И здесь, конечно, мы тоже надеемся на вашу поддержку, уважаемые сенаторы", – сказал Кобзев, его слова приводятся на сайте правительства Иркутской области.
Распоряжением губернатора Иркутской области утвержден План мероприятий по реализации постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социально-экономическому развитию Иркутской области, утверждена рабочая группа по решению вопросов строительства автомобильного и железнодорожного мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС, сообщается на сайте регионального правительства.
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