В псковском отделении "Яблока" сообщили о завершении обыска
Псковское отделение "Яблока" сообщило о завершении обыска по делу Шлосберга
Логотип партии "Яблоко". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Псковское отделение партии "Яблоко" сообщило о завершении обыска по уголовному делу в отношении заместителя председателя "Яблока", также занимающего должность зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, политик не задержан.
Ранее в пятницу реготделение информировало о проведении в своём офисе в Пскове обыска, связанного с уголовным делом о нарушении законодательства об иноагентах, по которому Шлосберг* проходит подозреваемым.
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"Обыск в офисе Псковского "Яблока" закончился. Силовики изъяли три личных ноутбука сотрудников, телефон и личный компьютер Льва Шлосберга*. Политик находится на свободе", - говорится в сообщении в Telegram-канале Псковского отделения партии.
Как сообщало СУСК РФ по Псковской области 2 октября, в Пскове возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Сам политик в своем Telegram-канале тогда же сообщал, что в его квартире и квартире его отца провели обыски.
Шлосберг* ранее заявлял, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают.
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