https://ria.ru/20241018/yabloko-1978844101.html

В псковском отделении "Яблока" сообщили о завершении обыска

В псковском отделении "Яблока" сообщили о завершении обыска - РИА Новости, 18.10.2024

В псковском отделении "Яблока" сообщили о завершении обыска

Псковское отделение партии "Яблоко" сообщило о завершении обыска по уголовному делу в отношении заместителя председателя "Яблока", также занимающего должность... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T23:31

2024-10-18T23:31

2024-10-18T23:31

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лев шлосберг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Псковское отделение партии "Яблоко" сообщило о завершении обыска по уголовному делу в отношении заместителя председателя "Яблока", также занимающего должность зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, политик не задержан. Ранее в пятницу реготделение информировало о проведении в своём офисе в Пскове обыска, связанного с уголовным делом о нарушении законодательства об иноагентах, по которому Шлосберг* проходит подозреваемым. "Обыск в офисе Псковского "Яблока" закончился. Силовики изъяли три личных ноутбука сотрудников, телефон и личный компьютер Льва Шлосберга*. Политик находится на свободе", - говорится в сообщении в Telegram-канале Псковского отделения партии. Как сообщало СУСК РФ по Псковской области 2 октября, в Пскове возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Сам политик в своем Telegram-канале тогда же сообщал, что в его квартире и квартире его отца провели обыски. Шлосберг* ранее заявлял, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975936961.html

https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975938646.html

россия

псков

псковская область

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происшествия, россия, псков, псковская область, лев шлосберг, яблоко