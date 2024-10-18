Рейтинг@Mail.ru
В псковском отделении "Яблока" проходит обыск из-за дела Шлосберга* - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/yabloko-1978832213.html
В псковском отделении "Яблока" проходит обыск из-за дела Шлосберга*
В псковском отделении "Яблока" проходит обыск из-за дела Шлосберга* - РИА Новости, 18.10.2024
В псковском отделении "Яблока" проходит обыск из-за дела Шлосберга*
Обыск проходит в пятницу в псковском отделении партии "Яблоко" в связи с уголовным делом в отношении заместителя председателя этой партии, также занимающего... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:47
2024-10-18T20:47
происшествия
россия
псковская область
псков
лев шлосберг
яблоко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804200604_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_4b2ac3e36be4e240867cb245671ed6c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Обыск проходит в пятницу в псковском отделении партии "Яблоко" в связи с уголовным делом в отношении заместителя председателя этой партии, также занимающего должность зампреда Псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, сообщило региональное отделение "Яблока". "В офисе псковского "Яблока" проходит обыск. Он связан с уголовным делом о нарушении законодательства об иноагентах, по которому заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг* проходит подозреваемым", – говорится Telegram-канале партии. Как уточнили в партии, из помещения выведены все сотрудники, кроме Шлосберга*, к которому уже приехал адвокат. В рамках обыска изымается его личный телефон, офисная техника и личные ноутбуки сотрудников офиса. Как сообщало СУСК РФ по Псковской области 2 октября, в Пскове возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Сам политик в своем Telegram-канале тогда же сообщал, что в его квартире и квартире его отца провели обыски. Шлосберг* ранее заявлял, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975938646.html
https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975936961.html
россия
псковская область
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804200604_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_cfd7a3ab2e28d7d8a54cc410f121ad72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, псковская область, псков, лев шлосберг, яблоко
Происшествия, Россия, Псковская область, Псков, Лев Шлосберг, Яблоко
В псковском отделении "Яблока" проходит обыск из-за дела Шлосберга*

В псковском отделении партии "Яблоко" проходит обыск из-за дела об иноагентах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Яблоко"
Логотип партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Яблоко". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Обыск проходит в пятницу в псковском отделении партии "Яблоко" в связи с уголовным делом в отношении заместителя председателя этой партии, также занимающего должность зампреда Псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, сообщило региональное отделение "Яблока".
"В офисе псковского "Яблока" проходит обыск. Он связан с уголовным делом о нарушении законодательства об иноагентах, по которому заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг* проходит подозреваемым", – говорится Telegram-канале партии.
Лев Шлосберг на съезде партии Яблоко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Шлосберг* заявил, что не признает вину в совершении преступления
2 октября, 13:55
Как уточнили в партии, из помещения выведены все сотрудники, кроме Шлосберга*, к которому уже приехал адвокат. В рамках обыска изымается его личный телефон, офисная техника и личные ноутбуки сотрудников офиса.
Как сообщало СУСК РФ по Псковской области 2 октября, в Пскове возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Сам политик в своем Telegram-канале тогда же сообщал, что в его квартире и квартире его отца провели обыски.
Шлосберг* ранее заявлял, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Шлосбергу* грозит до двух лет тюрьмы
2 октября, 13:47
 
ПроисшествияРоссияПсковская областьПсковЛев ШлосбергЯблоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала