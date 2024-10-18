В псковском отделении "Яблока" проходит обыск из-за дела Шлосберга*
В псковском отделении партии "Яблоко" проходит обыск из-за дела об иноагентах
Логотип партии "Яблоко". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Обыск проходит в пятницу в псковском отделении партии "Яблоко" в связи с уголовным делом в отношении заместителя председателя этой партии, также занимающего должность зампреда Псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, сообщило региональное отделение "Яблока".
"В офисе псковского "Яблока" проходит обыск. Он связан с уголовным делом о нарушении законодательства об иноагентах, по которому заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг* проходит подозреваемым", – говорится Telegram-канале партии.
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Как уточнили в партии, из помещения выведены все сотрудники, кроме Шлосберга*, к которому уже приехал адвокат. В рамках обыска изымается его личный телефон, офисная техника и личные ноутбуки сотрудников офиса.
Как сообщало СУСК РФ по Псковской области 2 октября, в Пскове возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Сам политик в своем Telegram-канале тогда же сообщал, что в его квартире и квартире его отца провели обыски.
Шлосберг* ранее заявлял, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают.
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