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Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко грозит до 15 лет заключения

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко грозит до 15 лет заключения - РИА Новости, 18.10.2024

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко грозит до 15 лет заключения

Бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко грозит от 8 до 15 лет по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:40

2024-10-18T07:40

2024-10-18T07:40

происшествия

брянская область

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко грозит от 8 до 15 лет по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из текста Уголовного кодекса РФ. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. В пресс-службе суда не раскрыли, по какой статье возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах РИА Новости заявили, что уголовное дело в отношении Петроченко возбудили за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Данная часть вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового, говорится в тексте статьи. Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.

https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html

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происшествия, брянская область, россия