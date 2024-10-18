https://ria.ru/20241018/vzyatka-1978644432.html
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко грозит до 15 лет заключения
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко грозит до 15 лет заключения - РИА Новости, 18.10.2024
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко грозит до 15 лет заключения
Бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко грозит от 8 до 15 лет по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:40
2024-10-18T07:40
2024-10-18T07:40
происшествия
брянская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко грозит от 8 до 15 лет по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из текста Уголовного кодекса РФ. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. В пресс-службе суда не раскрыли, по какой статье возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах РИА Новости заявили, что уголовное дело в отношении Петроченко возбудили за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Данная часть вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового, говорится в тексте статьи. Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_d7d881c97356865ac433aa4bddf1f5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия
Происшествия, Брянская область, Россия
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко грозит до 15 лет заключения
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко грозит от восьми лет заключения