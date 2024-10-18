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Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют получение взятки - РИА Новости, 18.10.2024
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02:23 18.10.2024 (обновлено: 02:28 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/vzyatka-1978630724.html
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют получение взятки
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют получение взятки - РИА Новости, 18.10.2024
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют получение взятки
Арестованному столичным судом бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T02:23
2024-10-18T02:28
происшествия
брянская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Арестованному столичным судом бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Петроченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. В пресс-службе суда не раскрыли, по какой статье возбуждено уголовное дело.Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
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происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют получение взятки

Экс-замгубернатора Брянской области вменяют получение особо крупной взятки

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Петроченко в суде
Александр Петроченко в суде - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Петроченко в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Арестованному столичным судом бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Петроченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. В пресс-службе суда не раскрыли, по какой статье возбуждено уголовное дело.
Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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