https://ria.ru/20241018/vzyatka-1978630724.html

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют получение взятки

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют получение взятки - РИА Новости, 18.10.2024

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют получение взятки

Арестованному столичным судом бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T02:23

2024-10-18T02:23

2024-10-18T02:28

происшествия

брянская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Арестованному столичным судом бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Петроченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. В пресс-службе суда не раскрыли, по какой статье возбуждено уголовное дело.Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.

https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)