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Израильские ВВС ударили по двум переходам на ливанско-сирийской границе - РИА Новости, 18.10.2024
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22:51 18.10.2024 (обновлено: 23:04 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/vvs-1978841915.html
Израильские ВВС ударили по двум переходам на ливанско-сирийской границе
Израильские ВВС ударили по двум переходам на ливанско-сирийской границе - РИА Новости, 18.10.2024
Израильские ВВС ударили по двум переходам на ливанско-сирийской границе
Израильские самолеты атаковали два пограничных перехода с Сирией на северо-востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:51
2024-10-18T23:04
в мире
сирия
ливан
триполи
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Израильские самолеты атаковали два пограничных перехода с Сирией на северо-востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Авиаударам израильских ВВС подверглись пограничные переходы между Ливаном и Сирией. Один - Матраба в Каср, второй - Кальд ас-Сабаа на окраине Джармаша", - сказал собеседник агентства.По словам источника, звуки сильного взрыва, который услышали жители ливанского Триполи стал результатом работы сирийской ПВО."Вражеские самолеты выпустили тепловые ловушки и ракета ПВО взорвалась в воздухе", - добавил он.
https://ria.ru/20241018/izrail-1978841022.html
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в мире, сирия, ливан, триполи, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Ливан, Триполи, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС ударили по двум переходам на ливанско-сирийской границе

Израильские ВВС атаковали пограничные переходы с Сирией на северо-востоке Ливана

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Израильские самолеты атаковали два пограничных перехода с Сирией на северо-востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
"Авиаударам израильских ВВС подверглись пограничные переходы между Ливаном и Сирией. Один - Матраба в Каср, второй - Кальд ас-Сабаа на окраине Джармаша", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, звуки сильного взрыва, который услышали жители ливанского Триполи стал результатом работы сирийской ПВО.
"Вражеские самолеты выпустили тепловые ловушки и ракета ПВО взорвалась в воздухе", - добавил он.
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 22:36
 
В миреСирияЛиванТриполиОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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