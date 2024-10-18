https://ria.ru/20241018/vsu-1978834676.html

ВСУ готовы уйти с фронта на борьбу с "боевиками" Зеленского, заявили в Раде

ВСУ готовы уйти с фронта на борьбу с "боевиками" Зеленского, заявили в Раде - РИА Новости, 18.10.2024

ВСУ готовы уйти с фронта на борьбу с "боевиками" Зеленского, заявили в Раде

Целые подразделения ВСУ готовы уйти с фронта на борьбу с "боевиками" Владимира Зеленского на фоне захвата собора УПЦ в Черкассах, заявил выехавший из страны... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T21:07

2024-10-18T21:07

2024-10-18T22:28

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Целые подразделения ВСУ готовы уйти с фронта на борьбу с "боевиками" Владимира Зеленского на фоне захвата собора УПЦ в Черкассах, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Гражданская война… После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие", - написал Дмитрук в Telegram-канале. Он добавил, что речь идет о целых подразделениях украинских войск. "Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает Зеленский для расправы над несогласными", - подчеркнул Дмитрук. В конце сентября Союз православных журналистов сообщал о попытке захвата храма, но тогда прихожанам удалось отстоять собор. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступил в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Ранее правительство Украины утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви. Кабмин принял протокольное решение об утверждении порядка проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности религиозных организаций с РПЦ, деятельность которой на Украине запрещена. Теперь, если украинская госслужба этнополитики и свободы совести установит такие признаки, она будет выносить предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.

https://ria.ru/20241018/plennyj-1978655349.html

https://ria.ru/20241017/oon-1978572771.html

https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html

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