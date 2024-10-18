https://ria.ru/20241018/vsk-1978773543.html

Страховой Дом ВСК планирует популяризировать комплекс ГТО

Страховой Дом ВСК планирует популяризировать комплекс ГТО - РИА Новости, 18.10.2024

Страховой Дом ВСК планирует популяризировать комплекс ГТО

Страховой Дом ВСК заключил договор о трехстороннем сотрудничестве в сфере развития государственной политики по спортивному воспитанию населения с АНО "Дирекция... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:31

2024-10-18T16:31

2024-10-18T16:31

россия

столото

вск (страховой дом)

партнерство

спорт

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Страховой Дом ВСК заключил договор о трехстороннем сотрудничестве в сфере развития государственной политики по спортивному воспитанию населения с АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" и крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей "Столото", сообщает пресс-служба страховой компании. Подписание состоялось в рамках XII Международного форума "Россия - спортивная держава" на стенде Минспорта России в Уфе 18 октября. Соглашение о сотрудничестве в сфере спортивного воспитания населения и возрождения комплекса ГТО подписали член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов, заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов и директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит "Столото") Оксана Тубман. Партнеры планируют реализацию серии мероприятий для популяризации активного образа жизни, говорится в сообщении. Так, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО совместно с дочерней компанией Страхового Дома ВСК ООО "Аквамарин" создали бесплатную специальную цифровую платформу для любителей здорового образа жизни. Мобильное приложение позволит пользователю отслеживать статус его участия в комплексе ГТО, общаться с другими пользователями, приглашать их на соревнования и выигрывать ценные призы от партнеров. "Мобильное приложение ГТО – это площадка, которая объединяет россиян, ориентированных на здоровый образ жизни, государство и социально ответственный бизнес. Ценность и пользу от проекта получают абсолютно все вовлеченные стороны. С одной стороны, население массово вовлекается в спорт и получает за это ценные преференции, а бизнес предоставляет участникам доступ к нужным финансовым продуктам и товарам, связанным с ЗОЖ. С другой, государство решает большую задачу повышения уровня здоровья населения и роста доли тех, кто систематически занимается спортом", – привели в пресс-службе слова Фролова. По словам генерального директора компании "Аквамарин" Александра Абраменко, разработчики постарались сделать приложение, которое привлечет к участию в комплексе ГТО еще больше граждан, осознанно относящихся к здоровому образу жизни. "Участники, зарегистрированные на платформе, получат дополнительные льготы и ценные бонусы, а также возможность участия в различных вовлекающих активностях от социально ответственного бизнеса. Нашим стратегическим партнером в проекте стала компания "Спортлото", участие в программе привилегий уже приняли многие крупные компании. Мы верим, что все вместе сможем построить здоровое общество", – приводятся в сообщении слова Абраменко.

https://ria.ru/20241017/forum-1978538024.html

https://rsport.ria.ru/20241017/forum-1978423211.html

https://rsport.ria.ru/20241017/forum-1978504567.html

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россия, столото, вск (страховой дом), партнерство, спорт