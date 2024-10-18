https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html

В ВСУ платят за убийство курских волонтеров, заявил доброволец

В ВСУ платят за убийство курских волонтеров, заявил доброволец - РИА Новости, 18.10.2024

В ВСУ платят за убийство курских волонтеров, заявил доброволец

Волонтер Даниил, вывезший несколько десятков жителей курского приграничья, рассказал РИА Новости, что украинским военным платят по пять тысяч долларов за... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:37

2024-10-18T06:37

2024-10-18T09:02

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

владимир путин

волонтеры

сво

добровольцы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977447388_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_65bd83f4092b76b77a7d651d6fc27c3e.jpg

КУРСК, 18 окт — РИА Новости. Волонтер Даниил, вывезший несколько десятков жителей курского приграничья, рассказал РИА Новости, что украинским военным платят по пять тысяч долларов за каждого убитого добровольца. "У них (военных ВСУ. — Прим. ред.) есть доплата: за каждого убитого волонтера пять тысяч баксов. Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари", — подчеркнул он.По словам Даниила, преимущественно такой "охотой за головами" занимаются иностранные наемники.Житель Курска также сообщил РИА Новости, что стал волонтером по возвращении из зоны спецоперации. Он подчеркнул, что не смог сидеть без дела, когда враг зашел на родную землю. С 6 августа он вывозил людей из приграничных поселков, вместе с другими добровольцами развозил продукты тем, кто еще там остается. Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 23 850 военнослужащих и 165 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241011/volontery-1977427925.html

https://ria.ru/20241017/vsu-1978484213.html

https://ria.ru/20241016/bouz-1978332291.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, волонтеры, сво, добровольцы