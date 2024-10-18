https://ria.ru/20241018/voennye-1978746472.html

Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область

Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область - РИА Новости, 18.10.2024

Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область

Перед тем как отправить мобилизованных солдат в Курскую область, украинское командование направляло некоторых из них на переподготовку в Польшу, сообщил РИА... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:13

2024-10-18T15:13

2024-10-18T15:17

специальная военная операция на украине

курская область

польша

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 18 окт - РИА Новости. Перед тем как отправить мобилизованных солдат в Курскую область, украинское командование направляло некоторых из них на переподготовку в Польшу, сообщил РИА Новости плененный в Курской области военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов."Меня отправили на учебу в Польшу, на месяц. С моего батальона четырех человек, включая меня, отправили в Польшу на учебу. Там я проходил учения как сапер. Перевели в 49-ю бригаду А2738... отправили в Сумскую область", - сказал военнопленный.По его словам, офицеры и командование до последнего скрывали от рядовых, что им предстоит вторгаться на территорию России."Мы 4 сентября только узнали, что пойдем на Россию. Нам не говорили. Мы думали, нас на Харьков или на Донбасс отправят. А потом сказали, ну слухи там ходили. Офицеры ничего не говорили, ну чтобы тишина была. Ну а потом уже поняли, что будем идти. И нас отправили делать проход шестого числа (6 августа - ред.)", - сообщил собеседник агентства.Военнопленный Виталий Озимов, 11 января 1994 года рождения, сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде, военная часть А2738, во втором батальоне, второй роте, в первом отделении.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241018/volonter-1978745851.html

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html

https://ria.ru/20241018/ssha-1978711903.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, польша, вооруженные силы украины, безопасность