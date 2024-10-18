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Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 18.10.2024 (обновлено: 15:17 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/voennye-1978746472.html
Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область
Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область - РИА Новости, 18.10.2024
Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область
Перед тем как отправить мобилизованных солдат в Курскую область, украинское командование направляло некоторых из них на переподготовку в Польшу, сообщил РИА... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:13
2024-10-18T15:17
специальная военная операция на украине
курская область
польша
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 18 окт - РИА Новости. Перед тем как отправить мобилизованных солдат в Курскую область, украинское командование направляло некоторых из них на переподготовку в Польшу, сообщил РИА Новости плененный в Курской области военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов."Меня отправили на учебу в Польшу, на месяц. С моего батальона четырех человек, включая меня, отправили в Польшу на учебу. Там я проходил учения как сапер. Перевели в 49-ю бригаду А2738... отправили в Сумскую область", - сказал военнопленный.По его словам, офицеры и командование до последнего скрывали от рядовых, что им предстоит вторгаться на территорию России."Мы 4 сентября только узнали, что пойдем на Россию. Нам не говорили. Мы думали, нас на Харьков или на Донбасс отправят. А потом сказали, ну слухи там ходили. Офицеры ничего не говорили, ну чтобы тишина была. Ну а потом уже поняли, что будем идти. И нас отправили делать проход шестого числа (6 августа - ред.)", - сообщил собеседник агентства.Военнопленный Виталий Озимов, 11 января 1994 года рождения, сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде, военная часть А2738, во втором батальоне, второй роте, в первом отделении.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241018/volonter-1978745851.html
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html
https://ria.ru/20241018/ssha-1978711903.html
курская область
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курская область, польша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Польша, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область

Пленный: некоторых военных ВСУ, напавших на Курскую область, готовили в Польше

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 18 окт - РИА Новости. Перед тем как отправить мобилизованных солдат в Курскую область, украинское командование направляло некоторых из них на переподготовку в Польшу, сообщил РИА Новости плененный в Курской области военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов.
"Меня отправили на учебу в Польшу, на месяц. С моего батальона четырех человек, включая меня, отправили в Польшу на учебу. Там я проходил учения как сапер. Перевели в 49-ю бригаду А2738... отправили в Сумскую область", - сказал военнопленный.
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Вчера, 15:08
По его словам, офицеры и командование до последнего скрывали от рядовых, что им предстоит вторгаться на территорию России.
"Мы 4 сентября только узнали, что пойдем на Россию. Нам не говорили. Мы думали, нас на Харьков или на Донбасс отправят. А потом сказали, ну слухи там ходили. Офицеры ничего не говорили, ну чтобы тишина была. Ну а потом уже поняли, что будем идти. И нас отправили делать проход шестого числа (6 августа - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
Военнопленный Виталий Озимов, 11 января 1994 года рождения, сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде, военная часть А2738, во втором батальоне, второй роте, в первом отделении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПольшаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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