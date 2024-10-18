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В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века - РИА Новости, 18.10.2024
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19:36 18.10.2024 (обновлено: 21:53 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/violonchel-1978823969.html
В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века
В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века - РИА Новости, 18.10.2024
В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века
Виолончель XVII века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:36
2024-10-18T21:53
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Виолончель XVII века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. "На днях в итальянской Флоренции представители местных правоохранительных органов передали виолончель моим коллегам из НЦБ Интерпола МВД России", — рассказала она. Волк отметила, что виолончель XVII века — это работа итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, одного из учеников Николо Амати. Она была частью государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации. Инструмент, принадлежавший ФГБУК "Российский национальный музей музыки", в 1995 году похитили у музыканта, которому передавался во временное пользование, было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. По словам Волк, предполагалось, что виолончель могли вывезти за рубеж, поэтому ее внесли в информационную базу Интерпола со сведениями о похищенных культурных ценностях. В 2018 году инструмент обнаружили выставленным на продажу на аукционе во Франции. Его сняли с торгов. Позднее сотрудники НЦБ Интерпола МВД России установили, что реликвию перевезли в Италию. По запросу российской стороны ее изъяли правоохранительные органы этой страны и поместили на временное хранение в подразделение по охране культурного наследия Отряда карабинеров Флоренции. После проведения экспертного исследования на предмет культурного наследия итальянская сторона вернула реликвию России, отметила Волк.
https://ria.ru/20240923/ran-1974255472.html
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россия, италия, флоренция, ирина волк, интерпол, происшествия
Россия, Италия, Флоренция, Ирина Волк, Интерпол, Происшествия
В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века

Виолончель 17 века, украденную в России почти 30 лет назад, нашли в Италии

© МВД РоссииВиолончель 17 века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули в РФ. Кадр видео
Виолончель 17 века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули в РФ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© МВД России
Виолончель 17 века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули в РФ. Кадр видео
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Виолончель XVII века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
"На днях в итальянской Флоренции представители местных правоохранительных органов передали виолончель моим коллегам из НЦБ Интерпола МВД России", — рассказала она.
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Волк отметила, что виолончель XVII века — это работа итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, одного из учеников Николо Амати. Она была частью государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации.
Инструмент, принадлежавший ФГБУК "Российский национальный музей музыки", в 1995 году похитили у музыканта, которому передавался во временное пользование, было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
По словам Волк, предполагалось, что виолончель могли вывезти за рубеж, поэтому ее внесли в информационную базу Интерпола со сведениями о похищенных культурных ценностях. В 2018 году инструмент обнаружили выставленным на продажу на аукционе во Франции. Его сняли с торгов.
Позднее сотрудники НЦБ Интерпола МВД России установили, что реликвию перевезли в Италию. По запросу российской стороны ее изъяли правоохранительные органы этой страны и поместили на временное хранение в подразделение по охране культурного наследия Отряда карабинеров Флоренции.
После проведения экспертного исследования на предмет культурного наследия итальянская сторона вернула реликвию России, отметила Волк.
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