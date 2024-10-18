https://ria.ru/20241018/violonchel-1978823969.html

В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века

В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века - РИА Новости, 18.10.2024

В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века

Виолончель XVII века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:36

2024-10-18T19:36

2024-10-18T21:53

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Виолончель XVII века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. "На днях в итальянской Флоренции представители местных правоохранительных органов передали виолончель моим коллегам из НЦБ Интерпола МВД России", — рассказала она. Волк отметила, что виолончель XVII века — это работа итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, одного из учеников Николо Амати. Она была частью государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации. Инструмент, принадлежавший ФГБУК "Российский национальный музей музыки", в 1995 году похитили у музыканта, которому передавался во временное пользование, было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. По словам Волк, предполагалось, что виолончель могли вывезти за рубеж, поэтому ее внесли в информационную базу Интерпола со сведениями о похищенных культурных ценностях. В 2018 году инструмент обнаружили выставленным на продажу на аукционе во Франции. Его сняли с торгов. Позднее сотрудники НЦБ Интерпола МВД России установили, что реликвию перевезли в Италию. По запросу российской стороны ее изъяли правоохранительные органы этой страны и поместили на временное хранение в подразделение по охране культурного наследия Отряда карабинеров Флоренции. После проведения экспертного исследования на предмет культурного наследия итальянская сторона вернула реликвию России, отметила Волк.

https://ria.ru/20240923/ran-1974255472.html

https://ria.ru/20240717/arheologi-1960165761.html

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россия, италия, флоренция, ирина волк, интерпол, происшествия