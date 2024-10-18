В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века
Виолончель 17 века, украденную в России почти 30 лет назад, нашли в Италии
© МВД РоссииВиолончель 17 века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули в РФ. Кадр видео
Виолончель 17 века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули в РФ. Кадр видео
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Виолончель XVII века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
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Волк отметила, что виолончель XVII века — это работа итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, одного из учеников Николо Амати. Она была частью государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации.
Инструмент, принадлежавший ФГБУК "Российский национальный музей музыки", в 1995 году похитили у музыканта, которому передавался во временное пользование, было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
По словам Волк, предполагалось, что виолончель могли вывезти за рубеж, поэтому ее внесли в информационную базу Интерпола со сведениями о похищенных культурных ценностях. В 2018 году инструмент обнаружили выставленным на продажу на аукционе во Франции. Его сняли с торгов.
Позднее сотрудники НЦБ Интерпола МВД России установили, что реликвию перевезли в Италию. По запросу российской стороны ее изъяли правоохранительные органы этой страны и поместили на временное хранение в подразделение по охране культурного наследия Отряда карабинеров Флоренции.
После проведения экспертного исследования на предмет культурного наследия итальянская сторона вернула реликвию России, отметила Волк.