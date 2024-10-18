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В парламенте Венгрии заявили о нерушимости культурных связей с Россией - РИА Новости, 18.10.2024
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01:12 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/vengriya-1978627147.html
В парламенте Венгрии заявили о нерушимости культурных связей с Россией
В парламенте Венгрии заявили о нерушимости культурных связей с Россией - РИА Новости, 18.10.2024
В парламенте Венгрии заявили о нерушимости культурных связей с Россией
Российско-венгерские культурные связи не прерывались и будут существовать всегда, заявил РИА Новости вице-спикер венгерского парламента Шандор Лежак. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T01:12
2024-10-18T01:12
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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Российско-венгерские культурные связи не прерывались и будут существовать всегда, заявил РИА Новости вице-спикер венгерского парламента Шандор Лежак. "Российско-венгерские культурные связи всегда будут существовать. Существовали, существуют и сейчас. В основном не так громко, не так заметно, но эти нити разорвать не может ничто", - сказал Лежак. Вице-спикер венгерского парламента посетил открытие Шестого фестиваля русской музыки в Российском культурном центре и открытие выставки, посвященной жизни и творчеству композитора Сергея Прокофьева. Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов ранее заявлял, что Венгрия не относится к тем странам, которые насаждают отмену русской культуры, в стране регулярно организуют мероприятия, связанные с русским культурным наследием.
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в мире, венгрия, россия
В мире, Венгрия, Россия
В парламенте Венгрии заявили о нерушимости культурных связей с Россией

Вице-спикер Лежак: российско-венгерские культурные связи будут всегда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Российско-венгерские культурные связи не прерывались и будут существовать всегда, заявил РИА Новости вице-спикер венгерского парламента Шандор Лежак.
"Российско-венгерские культурные связи всегда будут существовать. Существовали, существуют и сейчас. В основном не так громко, не так заметно, но эти нити разорвать не может ничто", - сказал Лежак.
Вице-спикер венгерского парламента посетил открытие Шестого фестиваля русской музыки в Российском культурном центре и открытие выставки, посвященной жизни и творчеству композитора Сергея Прокофьева.
Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов ранее заявлял, что Венгрия не относится к тем странам, которые насаждают отмену русской культуры, в стране регулярно организуют мероприятия, связанные с русским культурным наследием.
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