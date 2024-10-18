В Венесуэле задержали наемников из стран Запада
Глава МВД Кабельо сообщил о задержании наемников из США и Европы в Венесуэле
Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Вторая группа наемников, включая четырех граждан США, а также Испании, Чехии и Колумбии, была задержана в Венесуэле в связи с расследованием контрабанды оружия и подготовки новой попытки государственного переворота, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо.
"Мы собираемся подробно рассказать о поимке новой группы наемников, это не единственные, кто попал в плен, и их оперативных связях. Мы предоставим информацию о 71 новой единице армейского оружия, изъятого в ходе различных операций, и об их связях здесь, в Венесуэле, с преступными террористическими группировками, такими как "Трен де Льяно", "Трен де Арагуа", или с тем, что от них осталось", - заявил Кабельо в ходе пресс-конференции, которую показал телеканал VTV.
По словам министра, задержанные граждане США, Перу, Испании, Чехии, Колумбии и Венесуэлы связаны с масштабной операцией по свержению власти в стране, которую координируют разведки США и Испании. В рамках этого плана в Венесуэлу направлялись наемники различного профиля, которые устанавливали контакты с местными преступными группировками для нападения на стратегические точки в стране, и покушений на лидеров революции.
Общее число армейского оружия производства США и Израиля, ввезенного из США и изъятого с сентября в Венесуэле, превысило 500 единиц. Кабельо в связи с этим продемонстрировал уведомление Интерпола о возможной контрабанде оружия, которое они получили перед прибытием крупной партии, и отметил, что правительство США также было осведомлено о ее отправке со своей территории.
Двое из задержанных граждан США, Аарон Барретт Логан и Грегори Дэвид Вербер, как рассказал министр, являются хакерами. В их устройствах были обнаружены данные учреждений и организаций, которые подвергались взлому, а одному из них было поручено провести "кибердиверсию в технологической инфраструктуре Венесуэлы".
Другой задержанный американец Давид Гуттенберг Гийом - врач неотложной помощи. По словам Кабельо, его миссия заключалась в "оказании помощи раненым в ходе террористической деятельности".
Четвертый из задержанных граждан США - Джонатан Пэган Гонсалес - был задержан в штате Сулия, где "занимался проникновением в религиозные круги". Как заявил министр внутренних дел, он признался в своей "причастности к планам дестабилизации", и вместе со всеми задержанными дает показания и сотрудничает.
"Так действуют Соединенные Штаты через DEA, ЦРУ и CNI (Национальный разведывательный центр Испании - ред.) в качестве оперативных агентов. В этом нет никаких сомнений. Это доказано, они это знают", - подчеркнул Кабельо.
В сентябре правительство Венесуэлы сообщило о задержании двух гражданин Испании и одного гражданина США по подозрению в подготовке убийства мэра города Упата. В координации с разведслужбами США и Испании они, как сообщалось, планировали доставку в Венесуэлу группы наемников из Франции и Восточной Европы с целью ликвидации высшего политического руководства.
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