https://ria.ru/20241018/venesuela-1978627934.html

Парламент Венесуэлы снял с должности главного ректора избиркома

Парламент Венесуэлы снял с должности главного ректора избиркома - РИА Новости, 18.10.2024

Парламент Венесуэлы снял с должности главного ректора избиркома

Национальная ассамблея Венесуэлы уволила в этот четверг одного из пяти главных ректоров Национального избирательного совета CNE Хуана Карлоса Дельпино и... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T01:26

2024-10-18T01:26

2024-10-18T01:26

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КАРАКАС, 18 окт - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы уволила в этот четверг одного из пяти главных ректоров Национального избирательного совета CNE Хуана Карлоса Дельпино и обратилась к прокуратуре с просьбой возбудить в его отношении уголовное дело по обвинениям в госизмене и причастности к гибели людей на протестах. "Уважаемые депутаты, те из вас, кто выступает за увольнение этого господина Хуана Карлоса Дельпино как предателя, как коррупционера, как труса, как преступника, могут сделать это обычным способом ... одобрено двумя третями голосов ... расследование будет немедленно запрошено у генерального прокурора республики", — заявил спикер парламента Хорхе Родригес во время законодательной сессии. Дельпино, связанный с оппозицией, занимал свою должность с августа 2023 года, и после президентских выборов 28 июля не явился для выпуска вместе с другими ректорами бюллетеней с результатами выборов. В августе бывший ректор, который исчез из публичного поля и не появлялся на работе, опубликовал заявление, в котором осудил предполагаемое отсутствие "прозрачности" и "правдивости" результатов президентских выборов, на которых президент Николас Мадуро был переизбран до 2031 года. Спикер ассамблеи Родригес сообщил, что Дельпино покинул страну через Колумбию, где встречался с послом США, и направился в Испанию. Родригес в связи с этим потребовал расследовать предполагаемую причастность Дельпино к преступлениям, включающим среди прочего фальсификацию результатов выборов, преступный сговор, измену, пропаганду и разжигание ненависти. После смещения Дельпино парламент назначил и привел к присяге на должность главного ректора Конрадо Переса. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20241017/venesuela-1978428563.html

https://ria.ru/20241001/alyans-1975635677.html

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в мире, венесуэла, колумбия, сша, хорхе родригес