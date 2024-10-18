https://ria.ru/20241018/uoters-1978632909.html

Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля

Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля - РИА Новости, 18.10.2024

Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал к международной изоляции Израиля на фоне убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T03:21

2024-10-18T03:21

2024-10-18T03:22

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал к международной изоляции Израиля на фоне убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. "Никакого больше футбола, никакого "Евровидения", ничего больше. Все конечно. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле", - написал музыкант на своей странице в соцсети Х. Уотерс также выступил за создание палестинского государства "от реки до моря". Ранее певец обвинил президента США Джо Байдена в поддержке геноцида палестинского народа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241018/khamas-1978624783.html

https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625432.html

https://ria.ru/20241017/izrail-1978598698.html

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