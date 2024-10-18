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Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля
Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля - РИА Новости, 18.10.2024
Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал к международной изоляции Израиля на фоне убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:21
2024-10-18T03:21
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал к международной изоляции Израиля на фоне убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. "Никакого больше футбола, никакого "Евровидения", ничего больше. Все конечно. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле", - написал музыкант на своей странице в соцсети Х. Уотерс также выступил за создание палестинского государства "от реки до моря". Ранее певец обвинил президента США Джо Байдена в поддержке геноцида палестинского народа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241018/khamas-1978624783.html
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в мире, израиль, сша, россия, яхья синвар, pink floyd, хамас, евровидение, уотерс роджер
Культура, В мире, Израиль, США, Россия, Яхья Синвар, Pink Floyd, ХАМАС, Евровидение, Уотерс Роджер
Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля
Роджер Уотерс призвал лишить Израиль футбола и "Евровидения"
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс
призвал к международной изоляции Израиля на фоне убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
"Никакого больше футбола, никакого "Евровидения", ничего больше. Все конечно. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле", - написал музыкант на своей странице в соцсети Х.
Уотерс также выступил за создание палестинского государства "от реки до моря".
Ранее певец обвинил президента США Джо Байдена
в поддержке геноцида палестинского народа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.