https://ria.ru/20241018/ukraine-1978774329.html
Дочь Залужного поставила Украине диагноз
Дочь Залужного поставила Украине диагноз - РИА Новости, 18.10.2024
Дочь Залужного поставила Украине диагноз
Посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*, рассказал, что РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:33
2024-10-18T16:33
2024-10-18T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978586081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_570cff6e5e5f365f1a837b7f7e27f865.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*, рассказал, что его дочь сравнила Украину с пациентом в реанимации."Моя дочь закончила медицинский университет, и по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами", — заявил экс-главком.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Позже в мае Залужного назначили послом Украины в Лондоне.* Признан в России нежелательной организацией.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978586081_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_767df90880cf2313f4906a64836a2153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Россия
Дочь Залужного поставила Украине диагноз
Залужный: моя дочь сравнила Украину с пациентом, у которого отказали почки