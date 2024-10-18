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Дочь Залужного поставила Украине диагноз - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 18.10.2024 (обновлено: 20:04 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/ukraine-1978774329.html
Дочь Залужного поставила Украине диагноз
Дочь Залужного поставила Украине диагноз - РИА Новости, 18.10.2024
Дочь Залужного поставила Украине диагноз
Посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*, рассказал, что РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:33
2024-10-18T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*, рассказал, что его дочь сравнила Украину с пациентом в реанимации."Моя дочь закончила медицинский университет, и по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами", — заявил экс-главком.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Позже в мае Залужного назначили послом Украины в Лондоне.* Признан в России нежелательной организацией.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html
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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Россия
Дочь Залужного поставила Украине диагноз

Залужный: моя дочь сравнила Украину с пациентом, у которого отказали почки

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*, рассказал, что его дочь сравнила Украину с пациентом в реанимации.
"Моя дочь закончила медицинский университет, и по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами", — заявил экс-главком.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Позже в мае Залужного назначили послом Украины в Лондоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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* Признан в России нежелательной организацией.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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