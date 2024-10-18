https://ria.ru/20241018/ukraine-1978774329.html

Дочь Залужного поставила Украине диагноз

Дочь Залужного поставила Украине диагноз - РИА Новости, 18.10.2024

Дочь Залужного поставила Украине диагноз

Посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*, рассказал, что РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:33

2024-10-18T16:33

2024-10-18T20:04

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*, рассказал, что его дочь сравнила Украину с пациентом в реанимации."Моя дочь закончила медицинский университет, и по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами", — заявил экс-главком.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Позже в мае Залужного назначили послом Украины в Лондоне.* Признан в России нежелательной организацией.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия