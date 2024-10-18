https://ria.ru/20241018/ukraina-1978819075.html

Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия

Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия - РИА Новости, 18.10.2024

Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева о снятии запрета на экспорт вооружения. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:10

2024-10-18T19:10

2024-10-18T19:10

украина

киев

брюссель

рустем умеров

в мире

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева о снятии запрета на экспорт вооружения. Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, на фоне дефицита средств на производство оружия. "Некоторые страны сказали, что они хотят покупать (производимые на Украине - ред) ракеты, дроны, другую продукцию для себя. Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения", - заявил Умеров на брифинге в Брюсселе.

https://ria.ru/20241018/ukraine-1978818362.html

украина

киев

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, брюссель, рустем умеров, в мире