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Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия - РИА Новости, 18.10.2024
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19:10 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978819075.html
Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия
Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия - РИА Новости, 18.10.2024
Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева о снятии запрета на экспорт вооружения. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:10
2024-10-18T19:10
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брюссель
рустем умеров
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева о снятии запрета на экспорт вооружения. Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, на фоне дефицита средств на производство оружия. "Некоторые страны сказали, что они хотят покупать (производимые на Украине - ред) ракеты, дроны, другую продукцию для себя. Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения", - заявил Умеров на брифинге в Брюсселе.
https://ria.ru/20241018/ukraine-1978818362.html
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Украина, Киев, Брюссель, Рустем Умеров, В мире
Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия

Министр обороны Украины подтвердил планы Киева снять запрет на экспорт оружия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева о снятии запрета на экспорт вооружения.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, на фоне дефицита средств на производство оружия.
«
"Некоторые страны сказали, что они хотят покупать (производимые на Украине - ред) ракеты, дроны, другую продукцию для себя. Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения", - заявил Умеров на брифинге в Брюсселе.
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