https://ria.ru/20241018/ukraina-1978819075.html
Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия
Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия - РИА Новости, 18.10.2024
Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева о снятии запрета на экспорт вооружения. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:10
2024-10-18T19:10
2024-10-18T19:10
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киев
брюссель
рустем умеров
в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева о снятии запрета на экспорт вооружения. Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, на фоне дефицита средств на производство оружия. "Некоторые страны сказали, что они хотят покупать (производимые на Украине - ред) ракеты, дроны, другую продукцию для себя. Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения", - заявил Умеров на брифинге в Брюсселе.
https://ria.ru/20241018/ukraine-1978818362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия
Министр обороны Украины подтвердил планы Киева снять запрет на экспорт оружия