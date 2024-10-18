https://ria.ru/20241018/ukraina-1978774925.html

Война на Украине началась в 2014 году, заявил Путин

Война на Украине началась в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Война на Украине началась в 2014 году, заявил Путин

Война на Украине началась в 2014 году, когда Запад во главе с США поддержал госпереворот, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:35

2024-10-18T16:35

2024-10-18T16:59

специальная военная операция на украине

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Война на Украине началась в 2014 году, когда Запад во главе с США поддержал госпереворот, сказал президент России Владимир Путин."Новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню, в 2014 году западные страны во главе с США организовали, или, если не организовали, поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом, на протяжении многих лет, НАТО туда толкали. Вот с чего кризис начался. И войну начали в 2014 году. Потому что те люди, которые не согласились с госпереворотом, против них начали проводить вооруженные акции с применением вооруженных сил. Вот война и началась в 2014 году", - сказал Путин.Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, в мире