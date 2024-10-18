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Война на Украине началась в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 18.10.2024 (обновлено: 16:59 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978774925.html
Война на Украине началась в 2014 году, заявил Путин
Война на Украине началась в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Война на Украине началась в 2014 году, заявил Путин
Война на Украине началась в 2014 году, когда Запад во главе с США поддержал госпереворот, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:35
2024-10-18T16:59
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Война на Украине началась в 2014 году, когда Запад во главе с США поддержал госпереворот, сказал президент России Владимир Путин."Новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню, в 2014 году западные страны во главе с США организовали, или, если не организовали, поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом, на протяжении многих лет, НАТО туда толкали. Вот с чего кризис начался. И войну начали в 2014 году. Потому что те люди, которые не согласились с госпереворотом, против них начали проводить вооруженные акции с применением вооруженных сил. Вот война и началась в 2014 году", - сказал Путин.Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире
Война на Украине началась в 2014 году, заявил Путин

Путин: война на Украине началась в 2014 году, когда Запад поддержал госпереворот

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Война на Украине началась в 2014 году, когда Запад во главе с США поддержал госпереворот, сказал президент России Владимир Путин.
"Новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню, в 2014 году западные страны во главе с США организовали, или, если не организовали, поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом, на протяжении многих лет, НАТО туда толкали. Вот с чего кризис начался. И войну начали в 2014 году. Потому что те люди, которые не согласились с госпереворотом, против них начали проводить вооруженные акции с применением вооруженных сил. Вот война и началась в 2014 году", - сказал Путин.
Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
США испортили отношения с Россией, заявил Путин
Вчера, 16:20
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ мире
 
 
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