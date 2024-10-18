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"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии
"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии - РИА Новости, 18.10.2024
"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии
Украина не сможет создать свое ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:23
2024-10-18T15:23
2024-10-18T16:14
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СТАМБУЛ, 18 окт — РИА Новости. Украина не сможет создать свое ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле."Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах", — сказал он, комментируя заявления Киева о возможности создания ядерного оружия.Владимир Зеленский во время саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул политик, его стране останется только ядерное перевооружение.Кроме того, газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны — члены НАТО за несколько недель может сконструировать ядерное оружие для применения против России.Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные издания Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978599973.html
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В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Киев, Евросоюз, НАТО, Bild
"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии
Лавров: у Украины никогда не получится создать ядерное оружие