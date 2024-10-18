https://ria.ru/20241018/ukraina-1978751347.html

"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии

"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии - РИА Новости, 18.10.2024

"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии

Украина не сможет создать свое ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:23

2024-10-18T15:23

2024-10-18T16:14

в мире

украина

россия

сергей лавров

владимир зеленский

киев

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

СТАМБУЛ, 18 окт — РИА Новости. Украина не сможет создать свое ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле."Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах", — сказал он, комментируя заявления Киева о возможности создания ядерного оружия.Владимир Зеленский во время саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул политик, его стране останется только ядерное перевооружение.Кроме того, газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны — члены НАТО за несколько недель может сконструировать ядерное оружие для применения против России.Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные издания Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978599973.html

https://ria.ru/20241018/telegraph-1978675143.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский, киев, евросоюз, нато, bild