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"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии - РИА Новости, 18.10.2024
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15:23 18.10.2024 (обновлено: 16:14 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978751347.html
"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии
"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии - РИА Новости, 18.10.2024
"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии
Украина не сможет создать свое ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:23
2024-10-18T16:14
в мире
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СТАМБУЛ, 18 окт — РИА Новости. Украина не сможет создать свое ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле.&quot;Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах&quot;, — сказал он, комментируя заявления Киева о возможности создания ядерного оружия.Владимир Зеленский во время саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул политик, его стране останется только ядерное перевооружение.Кроме того, газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны — члены НАТО за несколько недель может сконструировать ядерное оружие для применения против России.Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные издания Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978599973.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский, киев, евросоюз, нато, bild
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Киев, Евросоюз, НАТО, Bild
"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии

Лавров: у Украины никогда не получится создать ядерное оружие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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СТАМБУЛ, 18 окт — РИА Новости. Украина не сможет создать свое ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле.
«

"Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах", — сказал он, комментируя заявления Киева о возможности создания ядерного оружия.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения
17 октября, 20:06
Владимир Зеленский во время саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул политик, его стране останется только ядерное перевооружение.
Кроме того, газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны — члены НАТО за несколько недель может сконструировать ядерное оружие для применения против России.
Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные издания Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
СМИ раскрыли, почему Зеленский заговорил о ядерном оружии для Украины
Вчера, 11:07
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийКиевЕвросоюзНАТОBild
 
 
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