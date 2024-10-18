https://ria.ru/20241018/ukraina-1978651245.html
На западе Украины прогремели взрывы
На западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2024
На западе Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в Винницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:52
2024-10-18T08:52
2024-10-18T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
россия
украина
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Винницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Винницкой области", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241018/kherson-1978648868.html
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968436337.html
винницкая область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винницкая область, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
На западе Украины прогремели взрывы
Страна.ua: в Винницкой области прогремели взрывы