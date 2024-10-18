https://ria.ru/20241018/ukraina-1978651245.html

На западе Украины прогремели взрывы

На западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2024

На западе Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу в Винницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:52

2024-10-18T08:52

2024-10-18T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

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страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Винницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Винницкой области", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241018/kherson-1978648868.html

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968436337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, винницкая область, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины