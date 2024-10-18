https://ria.ru/20241018/ukraina-1978644864.html

Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России

Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России - РИА Новости, 18.10.2024

Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:48

2024-10-18T07:48

2024-10-18T07:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

республика крым

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со стороны киевского режима. "Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины. И если, точнее – когда, они увидят, что их освобождение становится реальностью, от сегодняшнего нацизма там не останется и следа", - сказал Константинов РИА Новости. Глава регионального парламента также подчеркнул, что не верит в будущее Украины как государства. "У них нет позитивной национальной идеи, только негативная, что украинцы - не "москали". Ненависть к русским вырастить можно, а полноценную нацию - нельзя. Культивирование ненависти привело к тому, что дискредитировано само название Украина, а украинство воспринимается не иначе как болезнь", - сказал Константинов. По его словам, идею жителям бывшей территории Украины может дать только Россия. "И это идея нашего единства, единого для нас с ними цивилизационного пространства - Русского мира. Это, кстати, прекрасно осознают наши идеологические противники, потому и пытаются... идею Русского мира исказить, опошлить, превратить в этакое пугало", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241017/referendum-1978427662.html

https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html

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украина, россия, республика крым, владимир константинов