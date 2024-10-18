https://ria.ru/20241018/ukraina-1978644864.html
Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России
Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России - РИА Новости, 18.10.2024
Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:48
2024-10-18T07:48
2024-10-18T07:48
специальная военная операция на украине
украина
россия
республика крым
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_0:257:3071:1984_1920x0_80_0_0_fa93caf0278f5d1f5df9ec1b2f5ab3e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со стороны киевского режима. "Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины. И если, точнее – когда, они увидят, что их освобождение становится реальностью, от сегодняшнего нацизма там не останется и следа", - сказал Константинов РИА Новости. Глава регионального парламента также подчеркнул, что не верит в будущее Украины как государства. "У них нет позитивной национальной идеи, только негативная, что украинцы - не "москали". Ненависть к русским вырастить можно, а полноценную нацию - нельзя. Культивирование ненависти привело к тому, что дискредитировано само название Украина, а украинство воспринимается не иначе как болезнь", - сказал Константинов. По его словам, идею жителям бывшей территории Украины может дать только Россия. "И это идея нашего единства, единого для нас с ними цивилизационного пространства - Русского мира. Это, кстати, прекрасно осознают наши идеологические противники, потому и пытаются... идею Русского мира исказить, опошлить, превратить в этакое пугало", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241017/referendum-1978427662.html
https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_b03a9daf6c5a741f3fe1f83cf0e18cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, республика крым, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Республика Крым, Владимир Константинов
Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России
Глава парламента Крыма Константинов: многие регионы Украины тяготеют к России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со стороны киевского режима.
"Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины. И если, точнее – когда, они увидят, что их освобождение становится реальностью, от сегодняшнего нацизма там не останется и следа", - сказал Константинов РИА Новости.
Глава регионального парламента также подчеркнул, что не верит в будущее Украины как государства.
"У них нет позитивной национальной идеи, только негативная, что украинцы - не "москали". Ненависть к русским вырастить можно, а полноценную нацию - нельзя. Культивирование ненависти привело к тому, что дискредитировано само название Украина, а украинство воспринимается не иначе как болезнь", - сказал Константинов.
По его словам, идею жителям бывшей территории Украины может дать только Россия.
"И это идея нашего единства, единого для нас с ними цивилизационного пространства - Русского мира. Это, кстати, прекрасно осознают наши идеологические противники, потому и пытаются... идею Русского мира исказить, опошлить, превратить в этакое пугало", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".