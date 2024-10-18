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Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:48 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978644864.html
Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России
Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России - РИА Новости, 18.10.2024
Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:48
2024-10-18T07:48
специальная военная операция на украине
украина
россия
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со стороны киевского режима. "Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины. И если, точнее – когда, они увидят, что их освобождение становится реальностью, от сегодняшнего нацизма там не останется и следа", - сказал Константинов РИА Новости. Глава регионального парламента также подчеркнул, что не верит в будущее Украины как государства. "У них нет позитивной национальной идеи, только негативная, что украинцы - не "москали". Ненависть к русским вырастить можно, а полноценную нацию - нельзя. Культивирование ненависти привело к тому, что дискредитировано само название Украина, а украинство воспринимается не иначе как болезнь", - сказал Константинов. По его словам, идею жителям бывшей территории Украины может дать только Россия. "И это идея нашего единства, единого для нас с ними цивилизационного пространства - Русского мира. Это, кстати, прекрасно осознают наши идеологические противники, потому и пытаются... идею Русского мира исказить, опошлить, превратить в этакое пугало", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241017/referendum-1978427662.html
https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html
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украина, россия, республика крым, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Республика Крым, Владимир Константинов
Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России

Глава парламента Крыма Константинов: многие регионы Украины тяготеют к России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Республики Крым Владимир Константинов
Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со стороны киевского режима.
"Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины. И если, точнее – когда, они увидят, что их освобождение становится реальностью, от сегодняшнего нацизма там не останется и следа", - сказал Константинов РИА Новости.
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Глава регионального парламента также подчеркнул, что не верит в будущее Украины как государства.
"У них нет позитивной национальной идеи, только негативная, что украинцы - не "москали". Ненависть к русским вырастить можно, а полноценную нацию - нельзя. Культивирование ненависти привело к тому, что дискредитировано само название Украина, а украинство воспринимается не иначе как болезнь", - сказал Константинов.
По его словам, идею жителям бывшей территории Украины может дать только Россия.
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"И это идея нашего единства, единого для нас с ними цивилизационного пространства - Русского мира. Это, кстати, прекрасно осознают наши идеологические противники, потому и пытаются... идею Русского мира исказить, опошлить, превратить в этакое пугало", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРеспублика КрымВладимир Константинов
 
 
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