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В США сделали неожиданное заявление о решении Киева по НАТО - РИА Новости, 18.10.2024
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04:13 18.10.2024 (обновлено: 10:18 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html
В США сделали неожиданное заявление о решении Киева по НАТО
В США сделали неожиданное заявление о решении Киева по НАТО - РИА Новости, 18.10.2024
В США сделали неожиданное заявление о решении Киева по НАТО
Украина не спосона создать ядерное оружие без помощи и предварительного одобрения со стороны Запада, написал бывший американский морпех Брайан Берлетик в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:13
2024-10-18T10:18
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина не спосона создать ядерное оружие без помощи и предварительного одобрения со стороны Запада, написал бывший американский морпех Брайан Берлетик в соцсети X."Украина не может создать жизнеспособное ядерное оружие без ведома, одобрения и помощи США и НАТО", — выразил мнение Берлетик.По его словам, в случае появления такого оружия у Украины и его применения всю ответственность будет нести Североатлантический альянс.&quot;Тот факт, что это обсуждается, уже показывает, в каком отчаянии и слабости пребывает Запад, сколь провальна их прокси-война&quot;, — добавил он.Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять её в страны-члены НАТО, якобы в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против российской армии.При этом Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не собирается создавать ядерное оружие. В рамках визита на саммит Евросоюза он сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия, добавив, что украинская сторона выбирает альянс.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Пока у Запада есть шанс остановиться и уберечь мир от ядерного апокалипсиса, отметил он.
https://ria.ru/20241018/frg-1978628668.html
https://ria.ru/20241017/dudchak-1978623992.html
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в мире, украина, россия, сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, НАТО
В США сделали неожиданное заявление о решении Киева по НАТО

Берлетик: Украина не сможет создать ядерное оружие без помощи Запада

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина не спосона создать ядерное оружие без помощи и предварительного одобрения со стороны Запада, написал бывший американский морпех Брайан Берлетик в соцсети X.
"Украина не может создать жизнеспособное ядерное оружие без ведома, одобрения и помощи США и НАТО", — выразил мнение Берлетик.
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По его словам, в случае появления такого оружия у Украины и его применения всю ответственность будет нести Североатлантический альянс.
«

"Тот факт, что это обсуждается, уже показывает, в каком отчаянии и слабости пребывает Запад, сколь провальна их прокси-война", — добавил он.

Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять её в страны-члены НАТО, якобы в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против российской армии.
При этом Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не собирается создавать ядерное оружие. В рамках визита на саммит Евросоюза он сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия, добавив, что украинская сторона выбирает альянс.
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