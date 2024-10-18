https://ria.ru/20241018/ukraina-1978625835.html
Украинцы жалуются на сбой в приложении для военнообязанных
Украинцы жалуются на сбой в приложении для военнообязанных - РИА Новости, 18.10.2024
Украинцы жалуются на сбой в приложении для военнообязанных
Украинские военнообязанные жалуются в соцсетях на сбой в приложении минобороны "Резерв+", предназначенного для удаленного обновления данных, многие получили... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T00:42
2024-10-18T00:42
2024-10-18T00:45
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские военнообязанные жалуются в соцсетях на сбой в приложении минобороны "Резерв+", предназначенного для удаленного обновления данных, многие получили обновленный статус предоставленной отсрочки на период до "завершения мобилизации", сообщает местное агентство УНН. Утром в четверг украинская служба госспецсвязи сообщала, что неизвестные взломали Telegram-бот приложения минобороны Украины для обновления учетных данных военнообязанных "Резерв+". "Пользователи соцсетей жалуются на сбой в приложении "Резерв+". В частности, многие не могут зайти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до "завершения мобилизации", - сообщило СМИ со ссылкой на информацию пользователей в соцсетях. Как отмечает агентство, позже в приложении появилось уведомление о технических проблемах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241016/frantsiya-1978253240.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украинцы жалуются на сбой в приложении для военнообязанных
УНН: украинские военнообязанные жалуются на сбой в приложении "Резерв+"
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Украинские военнообязанные жалуются в соцсетях на сбой в приложении минобороны "Резерв+", предназначенного для удаленного обновления данных, многие получили обновленный статус предоставленной отсрочки на период до "завершения мобилизации", сообщает местное агентство УНН
.
Утром в четверг украинская служба госспецсвязи сообщала, что неизвестные взломали Telegram-бот приложения минобороны Украины для обновления учетных данных военнообязанных "Резерв+".
"Пользователи соцсетей жалуются на сбой в приложении "Резерв+". В частности, многие не могут зайти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до "завершения мобилизации", - сообщило СМИ со ссылкой на информацию пользователей в соцсетях.
Как отмечает агентство, позже в приложении появилось уведомление о технических проблемах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.