https://ria.ru/20241018/ukraina-1978614484.html

Россия заранее ответила на угрозу Киева создать ядерное оружие

Россия заранее ответила на угрозу Киева создать ядерное оружие - РИА Новости, 18.10.2024

Россия заранее ответила на угрозу Киева создать ядерное оружие

Вчера во время выступления на саммите Евросоюза нелегитимный президент Украины Зеленский заявил, что создание своего собственного ядерного оружия является... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:02

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Вчера во время выступления на саммите Евросоюза нелегитимный президент Украины Зеленский заявил, что создание своего собственного ядерного оружия является единственной альтернативой членству страны в НАТО: "Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо (защищающем Украину) альянсе. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем работающих альянсов". Таким образом, он толсто намекнул (а точнее — объявил союзникам ультиматум), что Украина может возобновить свои ядерные разработки, если ее откажутся принимать в альянс.Совершенно случайно (на самом деле нет) одновременно с этим заявлением в немецком издании Bild была опубликована "утечка" беседы с анонимным украинским чиновником, занимающимся поставками оружия, который заявил, что Украина может всего за несколько недель создать ядерное оружие для применения против России: "У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу". При этом обоснованием восстановления "ядерного статуса" может стать, к примеру, "вторая попытка России пойти на Киев".Характерно, что этот таинственный украинский чиновник озвучил посыл, на сто процентов совпадающий с посылом Зеленского: "Западные страны должны меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — об украинских красных линиях". Иными словами, принимайте наш "план победы" (с немедленным членством Украины в НАТО и возможностью ударов западным дальнобойным оружием вглубь России) — или мы за себя не ручаемся и будем действовать по своему усмотрению, даже если в итоге вместо Европы (и заодно Америки) будет ядерная пустыня со светящимися тараканами.Для тех, кто следил за историей "плана победы" Зеленского, такой поворот хоть и резок, но совершенно неслучаен.Судя по накалу анонсов, предварявших в свое время визит Зеленского в Вашингтон, Байден был просто обязан подписать "план победы", не успев сказать "хау ду ю ду", хотя его (плана) абсолютная шизофреничность была понятна всем — даже на Западе. Как и следовало ожидать, Зеленский был вежливо, но решительно послан.Видимо, еще раз для верности перечитав план, западные "партнеры" пришли к окончательному консенсусу: "Человек — явный неадекват. Короче, будет как есть, а по-другому не будет, а там уже как будет, так будет. То есть денег еще дадим, оружия — сколько сможем, но никакой НАТО и никаких дальнобойных глупостей, иди поспи, Volodimir, глаза-то красные, и нос шмыгает".Наружу это вышло в виде вполне однозначных публикаций в западных СМИ, где под всей этой победноплановой историей подводилась жирная черта.Euronews: "Уже очевидно, что Россию не получится поставить на колени, а ее войска никуда не уйдут. Эйфория должна уйти, настало время компромиссов. Украина должна согласиться с фактом, что она не сможет вернуть землю силой".Financial Times: "Основой переговоров между Россией и Украиной будут сдача территорий и гарантии безопасности".Однако Зеленский решил поиграть в игру больших парней, не зная о том, что в таких компаниях есть четкие неписаные правила, за нарушение которых даже твои сегодняшние друзья могут дать команду "чистильщикам". Слухи о замене Западом полоумного Зеленского ходили давно, но нынешняя психическая атака вполне может стать последней соломинкой из банкноты на спине верблюда.Что касается реалистичности ядерных угроз Киева, то мнение по крайней мере отечественной экспертной среды однозначно: "Собака лает, ветер носит".По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, "создание Украиной (своего) ядерного оружия абсолютно исключено, у Киева нет компетенций, материалов и оборудования". На Украине собственной программы создания ядерного оружия нет и никогда не было, а чтобы сделать ядерную бомбу, нужно с нуля создать сложнейший технологический цикл, которым не обладают и даже гораздо более развитые в экономическом плане страны, тоже давно мечтающие заполучить "решающий аргумент".Да, на оставшейся территории Украины еще есть ряд предприятий и организаций, которые в свое время участвовали в советской ядерной программе. Например, Харьковский физико-технический институт, Институт ядерных исследований, Институт органической химии, Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове. Однако на данный момент их кадрово-технологический потенциал стремится к нулю и, кроме того, любые их телодвижения в сторону "боевого атома" тут же стали бы известны нашей разведке ("наших" и просто адекватных людей в научном сообществе Украины еще достаточно).Но даже если бы были нужные люди, у Украины нет нужных мощностей и технологий. Начинку для атомной бомбы можно сделать тремя путями: на основе урана (диффузионная и газоцентрифужная технологии) и плутония (с помощью особых ядерных реакторов).Диффузионная технология, которой изначально пытались пользоваться для создания оружейного урана американцы, — чрезвычайно дорогая и энергоемкая. Для работы одного диффузионного завода требуется мощность трех (!) ядерных реакторов. С учетом того, что на Украине осталось всего четыре АЭС, а русская армия каждый день обнуляет ее энергогенерацию, этот вариант отпадает.Производство оружейного урана с помощью газовых центрифуг требует высочайшего уровня развития технологий. Например, самая мощная экономика мира с самой высокой капитализацией айфонов подошла к ней только сейчас: 19 апреля сего года Байден объявил, что впервые в истории США сами произвели 90 килограммов обогащенного урана. Тот же Иран занимается урановыми центрифугами уже десятки лет, но разговоры о реальной возможности произвести ядерное оружие начались только сейчас. Сможет ли Украина магическим способом перепрыгнуть за "несколько недель" такой технологический барьер — вопрос риторический.Для производства оружейного плутония из урана нужны специальные реакторы, которых на Украине нет. Все 15 действующих реакторов — советского производства, и использовать их для этой цели невозможно.Все разговоры о возможности производства ядерного оружия из отработанного ядерного топлива (ОЯТ) — также в пользу диванных знатоков.В своей "неожиданной утечке" издание Bild оговорилось, что "ядерный" украинский сценарий рассчитан на период после урегулирования идущего сейчас конфликта и с учетом того, что Украину не примут в НАТО.Но есть ощущение, что после безумного ядерного шантажа своих партнеров Украина не только не повысила свои шансы, но и просто превратила их в пыль. А в случае попыток Зеленского что-то сделать в этом направлении от России даже не потребуется ничего: с ним быстро разберутся свои.Война с Россией до последнего украинца — это еще туда-сюда, не жалко, и то уже надоело, а вот неуправляемая ядерная пороховая бочка у порога Европы — точно не нужна никому.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978573325.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978557215.html

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аналитика, украина, киев, россия, госдума рф, нато