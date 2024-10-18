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ВС России ударили по скоплению украинских военных в курском приграничье
ВС России ударили по скоплению украинских военных в курском приграничье - РИА Новости, 18.10.2024
ВС России ударили по скоплению украинских военных в курском приграничье
Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники девяти украинских бригад в приграничных районах 15 населенных пунктов Курской области,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:39
2024-10-18T14:39
2024-10-18T14:39
специальная военная операция на украине
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курская область
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники девяти украинских бригад в приграничных районах 15 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Новый Путь, Плехово, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Суджа и Толстый Луг", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам пяти бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по скоплению украинских военных в курском приграничье
ВС России ударили по скоплению военных девяти бригад ВСУ в курском приграничье