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Южная Корея провела учения на границе с КНДР
Южная Корея провела учения на границе с КНДР - РИА Новости, 18.10.2024
Южная Корея провела учения на границе с КНДР
Южная Корея провела в пятницу учения реактивных систем залпового огня Chunmoo с боевыми патронами вблизи межкорейской границы, передает агентство Рёнхап со... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:53
2024-10-18T14:53
2024-10-18T14:53
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Южная Корея провела в пятницу учения реактивных систем залпового огня Chunmoo с боевыми патронами вблизи межкорейской границы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на армию Южной Кореи. Сообщается, что учения прошли в четверг вечером на восточном побережье Южной Кореи в уезде Косон вблизи межкорейской границы с использованием реактивных систем залпового огня Chunmoo. В ходе учений по цели, расположенной в 17 километрах от побережья, были выпущены 130-миллиметровые снаряды. "Эти учения с боевой стрельбой были проведены, чтобы продемонстрировать решимость и возможности армии нанести ответный удар немедленно, решительно и до конца, если противник предпримет провокацию", - цитирует агентство сообщение военных. Как отмечает агентство, реактивная артиллерийская система предназначена для поражения северокорейских дальнобойных артиллерийских установок. Системы Chunmoo способны запускать ракеты калибра 130-мм на максимальную дальность 36 километров и выпускать до 12 ракет перед перезарядкой.
https://ria.ru/20241017/kndr-1978430638.html
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в мире, южная корея
Южная Корея провела учения на границе с КНДР
Рёнхап: Южная Корея провела учения с РСЗО Chunmoo вблизи межкорейской границы
СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости.
Южная Корея провела в пятницу учения реактивных систем залпового огня Chunmoo с боевыми патронами вблизи межкорейской границы, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на армию Южной Кореи.
Сообщается, что учения прошли в четверг вечером на восточном побережье Южной Кореи в уезде Косон вблизи межкорейской границы с использованием реактивных систем залпового огня Chunmoo. В ходе учений по цели, расположенной в 17 километрах от побережья, были выпущены 130-миллиметровые снаряды.
"Эти учения с боевой стрельбой были проведены, чтобы продемонстрировать решимость и возможности армии нанести ответный удар немедленно, решительно и до конца, если противник предпримет провокацию", - цитирует агентство сообщение военных.
Как отмечает агентство, реактивная артиллерийская система предназначена для поражения северокорейских дальнобойных артиллерийских установок. Системы Chunmoo способны запускать ракеты калибра 130-мм на максимальную дальность 36 километров и выпускать до 12 ракет перед перезарядкой.