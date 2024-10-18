https://ria.ru/20241018/ucheniya-1978740982.html

Южная Корея провела учения на границе с КНДР

Южная Корея провела учения на границе с КНДР - РИА Новости, 18.10.2024

Южная Корея провела учения на границе с КНДР

Южная Корея провела в пятницу учения реактивных систем залпового огня Chunmoo с боевыми патронами вблизи межкорейской границы, передает агентство Рёнхап со... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:53

2024-10-18T14:53

2024-10-18T14:53

в мире

южная корея

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СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Южная Корея провела в пятницу учения реактивных систем залпового огня Chunmoo с боевыми патронами вблизи межкорейской границы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на армию Южной Кореи. Сообщается, что учения прошли в четверг вечером на восточном побережье Южной Кореи в уезде Косон вблизи межкорейской границы с использованием реактивных систем залпового огня Chunmoo. В ходе учений по цели, расположенной в 17 километрах от побережья, были выпущены 130-миллиметровые снаряды. "Эти учения с боевой стрельбой были проведены, чтобы продемонстрировать решимость и возможности армии нанести ответный удар немедленно, решительно и до конца, если противник предпримет провокацию", - цитирует агентство сообщение военных. Как отмечает агентство, реактивная артиллерийская система предназначена для поражения северокорейских дальнобойных артиллерийских установок. Системы Chunmoo способны запускать ракеты калибра 130-мм на максимальную дальность 36 километров и выпускать до 12 ракет перед перезарядкой.

https://ria.ru/20241017/kndr-1978430638.html

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южная корея

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в мире, южная корея