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Тюмень отправила 20 автомобилей для бойцов и фуру в Курск с теплыми вещами - РИА Новости, 18.10.2024
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Надежные люди
 
20:54 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/tyumen-1978833444.html
Тюмень отправила 20 автомобилей для бойцов и фуру в Курск с теплыми вещами
Тюмень отправила 20 автомобилей для бойцов и фуру в Курск с теплыми вещами - РИА Новости, 18.10.2024
Тюмень отправила 20 автомобилей для бойцов и фуру в Курск с теплыми вещами
Шесть автотралов с двадцатью загруженными гуманитарной помощью автомобилями для подразделений, где служат жители Тюменской области, а также фуру с теплыми... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:54
2024-10-18T20:54
надежные люди
тюмень
курск
тюменская область
сво
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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Шесть автотралов с двадцатью загруженными гуманитарной помощью автомобилями для подразделений, где служат жители Тюменской области, а также фуру с теплыми вещами, колесами, печами и запчастями в Курск отправили в пятницу из Тюмени, сообщил глава города Максим Афанасьев. "Отправили гуманитарную помощь нашим защитникам… Она собирается силами неравнодушных жителей Тюменской области и доставляется в Краснодон, а также Курск, где передается в воинские подразделения, в которых служат тюменцы… Собрано 6 автотралов, в них загружено 20 автомобилей с гуманитарной помощью. Также из Тюмени в Курск отправится фура с теплыми вещами, колесами, печами и запчастями", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале. Отправка проводилась совместно с общественными организациями и волонтерами, перед ней по традиции в сквере Пограничников провели митинг, где был отмечен вклад тюменцев, которые принимают участие в сборе, подготовке техники, плетут сети, делают окопные свечи. Глава Тюмени также сообщил, что транспортные услуги оплачены с благотворительного счета "Победа", совет ветеранов города как один из операторов счета намерен ежемесячно отправлять гуманитарные конвои в зону специальной военной операции. Кроме того, принято решение о поддержке еще трех заявок – от инженерно-саперного полка, бригады морской пехоты и воздушно-десантного полка. "Помощь оказывается благодаря средствам, которые перечисляют наши организации и жители", - подчеркнул глава города.
https://ria.ru/20241009/tyumen-1977089119.html
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тюмень, курск, тюменская область, сво
Надежные люди, Тюмень, Курск, Тюменская область, СВО

Тюмень отправила 20 автомобилей для бойцов и фуру в Курск с теплыми вещами

© Фото : пресс-служба главы ТюмениТюмень отправила 20 автомобилей для бойцов и фуру в Курск с теплыми вещами
Тюмень отправила 20 автомобилей для бойцов и фуру в Курск с теплыми вещами - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : пресс-служба главы Тюмени
Тюмень отправила 20 автомобилей для бойцов и фуру в Курск с теплыми вещами
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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Шесть автотралов с двадцатью загруженными гуманитарной помощью автомобилями для подразделений, где служат жители Тюменской области, а также фуру с теплыми вещами, колесами, печами и запчастями в Курск отправили в пятницу из Тюмени, сообщил глава города Максим Афанасьев.
"Отправили гуманитарную помощь нашим защитникам… Она собирается силами неравнодушных жителей Тюменской области и доставляется в Краснодон, а также Курск, где передается в воинские подразделения, в которых служат тюменцы… Собрано 6 автотралов, в них загружено 20 автомобилей с гуманитарной помощью. Также из Тюмени в Курск отправится фура с теплыми вещами, колесами, печами и запчастями", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
Отправка проводилась совместно с общественными организациями и волонтерами, перед ней по традиции в сквере Пограничников провели митинг, где был отмечен вклад тюменцев, которые принимают участие в сборе, подготовке техники, плетут сети, делают окопные свечи.
Глава Тюмени также сообщил, что транспортные услуги оплачены с благотворительного счета "Победа", совет ветеранов города как один из операторов счета намерен ежемесячно отправлять гуманитарные конвои в зону специальной военной операции. Кроме того, принято решение о поддержке еще трех заявок – от инженерно-саперного полка, бригады морской пехоты и воздушно-десантного полка. "Помощь оказывается благодаря средствам, которые перечисляют наши организации и жители", - подчеркнул глава города.
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9 октября, 07:48
 
Надежные людиТюменьКурскТюменская областьСВО
 
 
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