https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html

Скрыться от ТЦК на Украине невозможно, заявил пленный сотрудник

Скрыться от ТЦК на Украине невозможно, заявил пленный сотрудник - РИА Новости, 18.10.2024

Скрыться от ТЦК на Украине невозможно, заявил пленный сотрудник

Избежать мобилизации и скрыться от ТЦК практически невозможно, укрываться человек может лишь некоторое время, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:37

2024-10-18T07:37

2024-10-18T07:37

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976343806_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_392a7381facbf7bc852a97668d1e07d8.jpg

ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Избежать мобилизации и скрыться от ТЦК практически невозможно, укрываться человек может лишь некоторое время, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. "Я думаю, что можно (укрываться от ТЦК), но это ненадолго, наверное. Потому что все равно в любом случае ты же где-то должен ходить в магазин, куда-то передвигаться как-то. То есть у тебя где-то все равно, если не ТЦК, то тебя полиция остановит, спросит документы. В любом случае, если ты в базе где-то какой-то есть, то тебя проверят и скажут: "Ну, иди в ТЦК, обновляй свои данные". А на второй раз тебя привезут в наручниках", - рассказал он. По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.

https://ria.ru/20241018/ttsk-1978642830.html

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киевская область, вооруженные силы украины, украина