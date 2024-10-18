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Скрыться от ТЦК на Украине невозможно, заявил пленный сотрудник - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html
Скрыться от ТЦК на Украине невозможно, заявил пленный сотрудник
Скрыться от ТЦК на Украине невозможно, заявил пленный сотрудник - РИА Новости, 18.10.2024
Скрыться от ТЦК на Украине невозможно, заявил пленный сотрудник
Избежать мобилизации и скрыться от ТЦК практически невозможно, укрываться человек может лишь некоторое время, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:37
2024-10-18T07:37
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Избежать мобилизации и скрыться от ТЦК практически невозможно, укрываться человек может лишь некоторое время, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. "Я думаю, что можно (укрываться от ТЦК), но это ненадолго, наверное. Потому что все равно в любом случае ты же где-то должен ходить в магазин, куда-то передвигаться как-то. То есть у тебя где-то все равно, если не ТЦК, то тебя полиция остановит, спросит документы. В любом случае, если ты в базе где-то какой-то есть, то тебя проверят и скажут: "Ну, иди в ТЦК, обновляй свои данные". А на второй раз тебя привезут в наручниках", - рассказал он. По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
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в мире, киевская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Скрыться от ТЦК на Украине невозможно, заявил пленный сотрудник

Пленный военком Тагеев: избежать мобилизации на Украине почти невозможно

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Избежать мобилизации и скрыться от ТЦК практически невозможно, укрываться человек может лишь некоторое время, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.
"Я думаю, что можно (укрываться от ТЦК), но это ненадолго, наверное. Потому что все равно в любом случае ты же где-то должен ходить в магазин, куда-то передвигаться как-то. То есть у тебя где-то все равно, если не ТЦК, то тебя полиция остановит, спросит документы. В любом случае, если ты в базе где-то какой-то есть, то тебя проверят и скажут: "Ну, иди в ТЦК, обновляй свои данные". А на второй раз тебя привезут в наручниках", - рассказал он.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт
07:01
По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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