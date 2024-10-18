https://ria.ru/20241018/ttsk-1978642830.html
Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт
Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт - РИА Новости, 18.10.2024
Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт
Низшее звено сотрудников ТЦК на Украине начали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:01
2024-10-18T07:01
2024-10-18T07:01
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Низшее звено сотрудников ТЦК на Украине начали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. "Отправляют, да, отправляют, перебрасывают, и коллег перебрасывают, ну как, из тех, которых я знаю, там. С высшего руководства, я не знаю, как, что там происходит, но такие как мы, нише звено, они уезжают", - рассказал он. По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт
Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: военкомов низшего звена отправляют на фронт
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Низшее звено сотрудников ТЦК на Украине начали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.
"Отправляют, да, отправляют, перебрасывают, и коллег перебрасывают, ну как, из тех, которых я знаю, там. С высшего руководства, я не знаю, как, что там происходит, но такие как мы, нише звено, они уезжают", - рассказал он.
По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ
на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.