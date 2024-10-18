https://ria.ru/20241018/ttsk-1978642830.html

Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт

Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт - РИА Новости, 18.10.2024

Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт

Низшее звено сотрудников ТЦК на Украине начали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:01

2024-10-18T07:01

2024-10-18T07:01

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ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Низшее звено сотрудников ТЦК на Украине начали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. "Отправляют, да, отправляют, перебрасывают, и коллег перебрасывают, ну как, из тех, которых я знаю, там. С высшего руководства, я не знаю, как, что там происходит, но такие как мы, нише звено, они уезжают", - рассказал он. По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.

https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html

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украина, киевская область, вооруженные силы украины, в мире