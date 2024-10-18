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Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ttsk-1978642830.html
Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт
Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт - РИА Новости, 18.10.2024
Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт
Низшее звено сотрудников ТЦК на Украине начали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:01
2024-10-18T07:01
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Низшее звено сотрудников ТЦК на Украине начали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. "Отправляют, да, отправляют, перебрасывают, и коллег перебрасывают, ну как, из тех, которых я знаю, там. С высшего руководства, я не знаю, как, что там происходит, но такие как мы, нише звено, они уезжают", - рассказал он. По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html
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украина, киевская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал об отправке сотрудников ТЦК на фронт

Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: военкомов низшего звена отправляют на фронт

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Низшее звено сотрудников ТЦК на Украине начали отправлять на фронт, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.
"Отправляют, да, отправляют, перебрасывают, и коллег перебрасывают, ну как, из тех, которых я знаю, там. С высшего руководства, я не знаю, как, что там происходит, но такие как мы, нише звено, они уезжают", - рассказал он.
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06:37
По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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