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Пленный сотрудник ТЦК рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных
Пленный сотрудник ТЦК рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2024
Пленный сотрудник ТЦК рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных
Мобилизация на улицах украинских городов, когда людей похищают с улицы и увозят в военкоматы, не нужна, потому что большинство таких мобилизованных сразу... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:41
2024-10-18T06:41
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ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Мобилизация на улицах украинских городов, когда людей похищают с улицы и увозят в военкоматы, не нужна, потому что большинство таких мобилизованных сразу сдается в плен, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. "Нет, это не нужно. Если уже так вести политику, то это лучше, получается, надо как бы мотивировать чем-то. Ну а без мотивации как? Человек не хочет идти, ну зачем его тянуть тогда? Он смысла никакого, он в плен сдается. Ну заплатят ему деньги за месяц, за два обучения, он сдастся в плен при первой возможности", - прокомментировал пленный сотрудник ТЦК. По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ на донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
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в мире, киевская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный сотрудник ТЦК рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных
Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: большинство мобилизованных сдаются в плен
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Мобилизация на улицах украинских городов, когда людей похищают с улицы и увозят в военкоматы, не нужна, потому что большинство таких мобилизованных сразу сдается в плен, рассказал РИА Новости пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.
"Нет, это не нужно. Если уже так вести политику, то это лучше, получается, надо как бы мотивировать чем-то. Ну а без мотивации как? Человек не хочет идти, ну зачем его тянуть тогда? Он смысла никакого, он в плен сдается. Ну заплатят ему деньги за месяц, за два обучения, он сдастся в плен при первой возможности", - прокомментировал пленный сотрудник ТЦК.
По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по третье сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58 бригаду ВСУ
на донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.