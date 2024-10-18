https://ria.ru/20241018/ttsk-1978635626.html
Пленный сотрудник ТЦК рассказал, как попал на передовую
Пленный сотрудник ТЦК рассказал, как попал на передовую - РИА Новости, 18.10.2024
Пленный сотрудник ТЦК рассказал, как попал на передовую
Пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев считает, что на передовую, где он сдался ВС РФ, командир роты отправил его обманом, об этом он... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:22
2024-10-18T04:22
2024-10-18T04:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев считает, что на передовую, где он сдался ВС РФ, командир роты отправил его обманом, об этом он сам рассказал корреспонденту РИА Новости. "Я шел с мыслями… По рассказам ротного: "пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней". Мне стало жалко хлопцев. Вы, говорил он, никуда в бой не пойдете, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать, будете сидеть на горе, на сам "ноль" не пойдете… Может, он так хотел, чтобы звучало как правда, но получилось как получилось. Получается, да (наврал)", - рассказал Руслан. Ранее он рассказал, что командир объяснил задачу группы как наблюдение, так как у них не было боевого опыта. Группа Тагеева ночью зашла на позиции, которые оказались обычной ямой, а уже утром они были атакованы российской пехотой и сдались в плен. По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по 3-е сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_84756c5ab5e0572845a645f104394eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный сотрудник ТЦК рассказал, как попал на передовую
Пленный сотрудник ТЦК Тагеев попал на передовую обманом из-за командира
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев считает, что на передовую, где он сдался ВС РФ, командир роты отправил его обманом, об этом он сам рассказал корреспонденту РИА Новости.
"Я шел с мыслями… По рассказам ротного: "пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней". Мне стало жалко хлопцев. Вы, говорил он, никуда в бой не пойдете, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать, будете сидеть на горе, на сам "ноль" не пойдете… Может, он так хотел, чтобы звучало как правда, но получилось как получилось. Получается, да (наврал)", - рассказал Руслан.
Ранее он рассказал, что командир объяснил задачу группы как наблюдение, так как у них не было боевого опыта. Группа Тагеева ночью зашла на позиции, которые оказались обычной ямой, а уже утром они были атакованы российской пехотой и сдались в плен.
По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по 3-е сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58-ю бригаду ВСУ
на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.