https://ria.ru/20241018/tserkov-1978633809.html

Бывший священник рассказал о вмешательстве политики в дела церкви в США

Бывший священник рассказал о вмешательстве политики в дела церкви в США - РИА Новости, 18.10.2024

Бывший священник рассказал о вмешательстве политики в дела церкви в США

Российская православная церковь за рубежом остается вне политики, но это не всегда взаимно, заявил РИА Новости ушедший на пенсию священник РПЦЗ Иероним. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T03:48

2024-10-18T03:48

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Российская православная церковь за рубежом остается вне политики, но это не всегда взаимно, заявил РИА Новости ушедший на пенсию священник РПЦЗ Иероним. "В наших церквях мы стараемся не выносить политику на клирос, потому что люди приходят в церковь не за этим, а за молитвой. Но часто это становится дорогой с односторонним движением", - сказал священнослужитель. По его словам, хотя разделение церкви и мирской власти должно быть обоюдным, на деле это выглядит иначе. В частности, Иероним привел в пример город в Калифорнии, где убрали крест, поскольку земля, на которой он находился, перешла в общественное владение. "Политики пытаются вмешиваться в церковную жизнь. Так было особенно во время паники из-за пандемии коронавируса. В городе Нью-Британ в Кентукки два года назад полиция прервала богослужение во время Страстной пятницы в польской католической церкви, заявив, что там слишком много людей", - сказал он. Священник также вспомнил эпизод с представлением Вечери Господней на открытии Олимпиады в Париже и отстранение сербского дзюдоиста, который перекрестился во время соревнований.

https://ria.ru/20240816/ikona-1966511711.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

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в мире, сша, русская православная церковь за границей, калифорния, кентукки