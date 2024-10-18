https://ria.ru/20241018/tramp-1978827423.html

Отель Трампа мог завышать цены для Секретной службы на 300%

Отель Трампа мог завышать цены для Секретной службы на 300% - РИА Новости, 18.10.2024

Отель Трампа мог завышать цены для Секретной службы на 300%

Отель Дональда Трампа в Вашингтоне во время его президентства зачастую мог завышать цены для Секретной службы, которая охраняла его и членов его семьи,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T20:01

2024-10-18T20:01

2024-10-18T20:01

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Отель Дональда Трампа в Вашингтоне во время его президентства зачастую мог завышать цены для Секретной службы, которая охраняла его и членов его семьи, утверждается в докладе комитета по надзору Демократической партии в конгрессе США. "Его отель неоднократно извлекал запрещенные внутренние вознаграждения из агентства — и порой взимал до 300% и более сверх разрешенных правительством суточных. Отель бывшего президента Трампа в округе Колумбия не только регулярно взимал с Секретной службы плату, превышающую государственную ставку, но и часто взимал с Секретной службы больше, чем с других клиентов, включая членов иностранной королевской семьи", - говорится в опубликованном в пятницу докладе. В основном речь идет о случаях, когда Секретная служба охраняла его совершеннолетних сыновей Эрика и Дональда-младшего во время их проживания в отеле. Например, в ноябре 2017 с ведомства взяли 600 долларов за ночь за некоторые номера, в то время как китайской компании счет за номер предъявили почти в 339 долларов за одну ночь. В целом речь идет о якобы полученной выгоде в более 300 тысяч долларов, что не является большой суммой, однако отражает низкие этические нормы бывшего президента США, утверждается в докладе. Доклад также приводит 30 примеров того, когда будущие послы, судьи, чиновники и лица, получившие президентское помилование, останавливались в отеле Трампа, что считается нарушением закона. "Журналы за 11 месяцев регистрации постояльцев отеля бывшего президента Трампа в округе Колумбия раскрывают десятки примеров государственных и федеральных чиновников, а также отдельных лиц, которые добивались — и во многих случаях получали — выдвижения или назначения на видные должности в федеральной исполнительной власти от тогдашнего президента Трампа или президентских помилований Трампа после уголовных приговоров, и все они останавливались в этом отеле", - утверждается в докладе. The Trump International Hotel был расположен в здании бывшего почтамта в центре Вашингтона. В 2022 Трамп продал пятизвездочный отель и теперь он работает под брендом Waldorf Astoria, входящим в сеть отелей Hilton.

https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html

https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html

https://ria.ru/20241015/vybory-1978061927.html

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сша

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в мире, вашингтон (штат), сша, колумбия, дональд трамп, коммерческая недвижимость