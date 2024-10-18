https://ria.ru/20241018/tramp-1978724326.html

Адвокаты обвиняемого в попытке покушения на Трампа хотят поменять судью

Адвокаты обвиняемого в попытке покушения на Трампа хотят поменять судью - РИА Новости, 18.10.2024

Адвокаты обвиняемого в попытке покушения на Трампа хотят поменять судью

Адвокаты Райана Рута, обвиняемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, призвали судью Эйлин Кэннон, которая... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:49

2024-10-18T13:49

2024-10-18T13:49

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Адвокаты Райана Рута, обвиняемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, призвали судью Эйлин Кэннон, которая ведет его дело, взять самоотвод, сообщает издание Politico. "Адвокаты... обратились к окружному судье США Эйлин Кэннон с просьбой взять самоотвод от дела", - пишет газета. В ходатайстве, поданном юристами, указывается, в частности, что именно Трамп назначил Кэннон на должность федерального окружного судьи, а также на якобы распространенные в обществе "подозрения" относительно того, каким образом Кэннон получила назначение вести "очередное громкое дело" в отношении Трампа. "Беспрецедентные факты и обстоятельства этого дела, как минимум, вызывают серьезные сомнения относительно того, сможет ли этот суд рассмотреть дело в соответствии с необходимой... беспристрастностью", - говорится в ходатайстве. Как отмечает Politico, при этом адвокаты Рута признают, что у них нет доказательств того, что предыдущие назначения судьи Кэннон вести дела в отношении Трампа были неслучайными. По данным газеты, дело Рута могло быть передано на рассмотрение примерно полудюжине федеральных судей, в их число входила Кэннон. В середине июля 2024 года окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело о нарушениях при хранении секретных документов против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Смит возглавлял обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов. Позднее Смит обжаловал решение Кэннон. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html

https://ria.ru/20240804/ssha-1963930753.html

https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html

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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, politico, ак-47