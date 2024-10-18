https://ria.ru/20241018/tramp-1978724326.html
Адвокаты обвиняемого в попытке покушения на Трампа хотят поменять судью
Адвокаты обвиняемого в попытке покушения на Трампа хотят поменять судью - РИА Новости, 18.10.2024
Адвокаты обвиняемого в попытке покушения на Трампа хотят поменять судью
Адвокаты Райана Рута, обвиняемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, призвали судью Эйлин Кэннон, которая... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:49
2024-10-18T13:49
2024-10-18T13:49
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Адвокаты Райана Рута, обвиняемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, призвали судью Эйлин Кэннон, которая ведет его дело, взять самоотвод, сообщает издание Politico. "Адвокаты... обратились к окружному судье США Эйлин Кэннон с просьбой взять самоотвод от дела", - пишет газета. В ходатайстве, поданном юристами, указывается, в частности, что именно Трамп назначил Кэннон на должность федерального окружного судьи, а также на якобы распространенные в обществе "подозрения" относительно того, каким образом Кэннон получила назначение вести "очередное громкое дело" в отношении Трампа. "Беспрецедентные факты и обстоятельства этого дела, как минимум, вызывают серьезные сомнения относительно того, сможет ли этот суд рассмотреть дело в соответствии с необходимой... беспристрастностью", - говорится в ходатайстве. Как отмечает Politico, при этом адвокаты Рута признают, что у них нет доказательств того, что предыдущие назначения судьи Кэннон вести дела в отношении Трампа были неслучайными. По данным газеты, дело Рута могло быть передано на рассмотрение примерно полудюжине федеральных судей, в их число входила Кэннон. В середине июля 2024 года окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело о нарушениях при хранении секретных документов против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Смит возглавлял обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов. Позднее Смит обжаловал решение Кэннон. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, politico, ак-47
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Politico, АК-47
Адвокаты обвиняемого в попытке покушения на Трампа хотят поменять судью
Politico: адвокаты Рута призвали судью, которая ведет его дело, взять самоотвод
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Адвокаты Райана Рута, обвиняемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, призвали судью Эйлин Кэннон, которая ведет его дело, взять самоотвод, сообщает издание Politico.
"Адвокаты... обратились к окружному судье США Эйлин Кэннон с просьбой взять самоотвод от дела", - пишет газета.
В ходатайстве, поданном юристами, указывается, в частности, что именно Трамп назначил Кэннон на должность федерального окружного судьи, а также на якобы распространенные в обществе "подозрения" относительно того, каким образом Кэннон получила назначение вести "очередное громкое дело" в отношении Трампа.
"Беспрецедентные факты и обстоятельства этого дела, как минимум, вызывают серьезные сомнения относительно того, сможет ли этот суд рассмотреть дело в соответствии с необходимой... беспристрастностью", - говорится в ходатайстве.
Как отмечает Politico, при этом адвокаты Рута признают, что у них нет доказательств того, что предыдущие назначения судьи Кэннон вести дела в отношении Трампа были неслучайными.
По данным газеты, дело Рута могло быть передано на рассмотрение примерно полудюжине федеральных судей, в их число входила Кэннон.
В середине июля 2024 года окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело о нарушениях при хранении секретных документов против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Смит возглавлял обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов. Позднее Смит обжаловал решение Кэннон.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде
. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автома
т АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании
.