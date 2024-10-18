https://ria.ru/20241018/tramp-1978641161.html

Поддержка Киева может уменьшиться после победы Трампа, заявили в ЕП

Поддержка Киева может уменьшиться после победы Трампа, заявили в ЕП - РИА Новости, 18.10.2024

Поддержка Киева может уменьшиться после победы Трампа, заявили в ЕП

В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах атмосфера на Западе может измениться, Киеву могут перестать отправлять... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:22

2024-10-18T06:22

2024-10-18T06:22

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах атмосфера на Западе может измениться, Киеву могут перестать отправлять такое количество оружия и денежных средств, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Если Дональд Трамп победит, это может изменить всю атмосферу, потому что он хочет урегулировать отношения с русскими. Возможно, он не будет отправлять такое большое количество оружия и миллиарды долларов украинцам", - сказал Блага агентству. По его словам, даже самые ярые русофобы в Европе понимают, что рано или поздно Киев будет вынужден подписать с Москвой договор, возможно, отказавшись от претензий на территории. "Можно принять много-много резолюций против России, но это никак не меняет реальную ситуацию на местах. Поэтому я думаю, что всё больше европейских политиков начнут прибегать к здравому смыслу, особенно после победы Трампа на выборах в США, если он победит. Поэтому я считаю, что, может быть, в ближайшие несколько месяцев европейские политики, возможно, начнут открытый диалог с Москвой", - подчеркнул евродепутат от Словакии. Он добавил, что уверен, что Будапешт и Братислава могут стать пионерами в процессе нормализации отношений с Россией. "Мы чувствуем, что это наш моральный долг. Нам в самом деле нужен мир", - отметил Блага. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, европарламент, словакия