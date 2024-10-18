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Эксперт оценил влияние возможной победы Трампа на лунную программу России

Эксперт оценил влияние возможной победы Трампа на лунную программу России - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт оценил влияние возможной победы Трампа на лунную программу России

Возможная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США могла бы дать небольшую надежду на то, что космическая программа Штатов станет менее... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:52

2024-10-18T05:52

2024-10-18T06:32

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Возможная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США могла бы дать небольшую надежду на то, что космическая программа Штатов станет менее "америкоцентричной" и в ней найдётся место для сотрудничества с Россией, Китаем и Индией, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Ионин отметил, что среди первых лиц команды Трампа предприниматель Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX. Именно он в случае победы Трампа де-факто возглавит космическую программу США, хотя де-юре руководить ей будет вице-президент Джей-Ди Вэнс (традиционно вице-президент США возглавляет Национальный совет по космосу), уверен эксперт. В этой ситуации лунная программа Соединённых Штатов очень активно двинется вперёд, считает Ионин. В частности, он предположил, что уже на новом сроке Трампа американцы вновь высадятся на Луне и начнут там работу. Достигнуть этого удастся за счёт того, что Маск оптимизирует нынешнюю программу "Артемида" и вместо сверхтяжёлой ракеты SLS, разработка которой идёт уже более десяти лет, будут использованы носители SpaceX. "Будет серьёзно программа с точки зрения решений пересмотрена, соптимизирована, и при этом станет более амбициозной, это 100%. То есть всё будет как у Маска, будет огромный пиар, сумасшедшие зашкаливающие амбиции, красивая реализация", - рассказал Ионин. В то же время, он отметил, что пока не до конца ясным остаётся вопрос, "сделает ли Трамп правильно" и сменит акценты на более справедливый подход по сравнению с тем, который сейчас сформулирован в программе "Артемида". "Понятно, что ни Россия, ни Китай, ни Индия, к такому проекту присоединиться не могут. Но вполне по силам и Маску, и Трампу смягчить эти подходы и сделать проект более открытым … и тогда возможна постепенная коллаборация проекта "Артемида" с российско-китайским и индийским проектом. Понятно, не сразу, но такое движение может начаться. Понятно, что они не сольются, но коллаборация определённая между ними возможна", - сказал он. "Будут ли готовы они пойти на сближение с другими проектами, ослабят ли америкоцентричность проекта "Артемида"? Я считаю, что да. Потому что Маск, он такой. Во-первых, мы знаем, что он нацелен, по крайней мере, на словах, на решение проблем человечества. А во-вторых, у него большой бизнес в Китае, он собирается строить завод Tesla в Индии, он испытывает уважение к советской космонавтике, не знаю, как насчёт российской, поэтому здесь с его позиции, я думаю, такое сближение начнётся", - заключил эксперт. Если же новым президентом США станет Харрис, а вице-президентом Тим Уолц, то лунная программа США загнётся, уверен он. Ионин обратил внимание, что за три с половиной года вице-президентства Харрис при Джо Байдене не было слышно ничего о её деятельности в должности главы Совета по космосу. Кроме того, освоение Луны он сравнил с попыткой плыть против течения – "если ты не работаешь, активно не плывёшь, то тебя очень быстро сносит. Поэтому это иллюзия, что можно тянуть эту программу, как при сроке Байдена тянули". "У них совсем другие приоритеты – меньшинства, ЛГБТ* и так далее, космос в это никак не вписывается. Поэтому здесь я ожидаю стагнацию, по сути, программа будет передана в руки НАСА и крупнейших подрядчиков, того же самого Boeing и Lokheed Matrin, Blue Origin. Маска, естественно, оттеснят, … у него будут огромные неприятности, сеть X у него попытаются отобрать, и так далее. У него будет очень много проблем в его бизнесе, ему будет даже не до космоса, я думаю", - добавил Ионин.*Движение признано экстремистским и запрещено в России

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