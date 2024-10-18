https://ria.ru/20241018/torosov-1978834291.html

Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития

Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития - РИА Новости, 18.10.2024

Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ильи Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития РФ по его просьбе,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T21:02

2024-10-18T21:02

2024-10-18T21:14

россия

политика

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ильи Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития РФ по его просьбе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20241018/fedorenko-1978674227.html

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россия, политика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)