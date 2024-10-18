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Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития - РИА Новости, 18.10.2024
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21:02 18.10.2024 (обновлено: 21:14 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/torosov-1978834291.html
Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития
Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ильи Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития РФ по его просьбе,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:02
2024-10-18T21:14
россия
политика
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ильи Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития РФ по его просьбе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в распоряжении.
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россия, политика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Политика, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития

Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы МЭР по его просьбе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИлья Торосов
Илья Торосов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Илья Торосов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ильи Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития РФ по его просьбе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в распоряжении.
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