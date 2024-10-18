https://ria.ru/20241018/tomenko-1978774751.html

Томенко отметил необходимость комплексного подхода к поддержке регионов

Томенко отметил необходимость комплексного подхода к поддержке регионов - РИА Новости, 18.10.2024

Томенко отметил необходимость комплексного подхода к поддержке регионов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на VIII Московском финансовом форуме отметил необходимость комплексного подхода к инструментам поддержки регионов,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:35

2024-10-18T16:35

2024-10-18T16:35

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БАРНАУЛ, 18 окт – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на VIII Московском финансовом форуме отметил необходимость комплексного подхода к инструментам поддержки регионов, сообщает пресс-служба правительства региона. "На VIII Московском финансовом форуме губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил на деловой сессии "Региональная политика: как достичь национальных целей. Инструменты развития". В работе форума приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, представители органов власти федерального и регионального уровня, общественности, бизнеса, эксперты", - говорится в сообщении. На секции затрагивались, в том числе, вопросы реализации индивидуальных программ развития регионов. В Алтайском крае завершена реализация такой программы на 2020-2024 годы. А также определены направления работы в рамках одобренной региону программы развития на последующие шесть лет - с 2025 по 2030 годы. За этот период край получит из федерального бюджета 6 миллиардов рублей. Глава региона подчеркнул, что Алтайский край участвует в 87 межбюджетных трансфертах, предоставляемых из федерального бюджета, требующих софинансирования. При этом уровень софинансирования в отношении тех субъектов, в которых применяется индивидуальная программа развития, составляет 1%. Это решение было подтверждено в 2024 году и дает краю возможность и дальше по максимуму участвовать во всех федеральных программах. "Виктор Томенко отметил, что для развития регионов важно применение комплексного подхода к предлагаемым инструментам поддержки, где каждый субъект Российской Федерации может выбрать те направления, которые для него наиболее актуальны. То есть вкладывать средства в сферу, требующую особого внимания. Алтайский край - один из ключевых субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность России, а также решающих задачи обеспечения обороноспособности страны. Поэтому для выполнения этой важной и ответственной миссии важна господдержка", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20241017/altayskiy-1978456997.html

https://ria.ru/20241016/turnomery-1978355801.html

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экономика, алтайский край, россия, москва, виктор томенко, антон силуанов, сергей собянин