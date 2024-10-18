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В Ростове-на-Дону мужчину осудили за перевод денег террористам - РИА Новости, 18.10.2024
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15:39 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/terroristy-1978757266.html
В Ростове-на-Дону мужчину осудили за перевод денег террористам
В Ростове-на-Дону мужчину осудили за перевод денег террористам - РИА Новости, 18.10.2024
В Ростове-на-Дону мужчину осудили за перевод денег террористам
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10,5 годам мужчину, который по просьбе брата перевел деньги террористам из запрещенной в РФ... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:39
2024-10-18T15:39
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10,5 годам мужчину, который по просьбе брата перевел деньги террористам из запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщили в пресс-службе суда. "Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Якубова Рамиля Рафаиловича… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в… колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении. Суд установил, что в 2022 году Якубов по интернету связался с родным братом, проживающим за пределами России и принимающим участие в деятельности "Хайят Тахрир аш-Шам"*. "В ходе их общения его брат сообщил о необходимости оказания финансовой помощи международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в релизе. Далее Якубов, находясь в Волгограде, получив от своего брата необходимые реквизиты электронной платежной системы, передал своему сыну деньги и попросил его, а также мать пополнить электронный кошелек, что они и сделали. Уточняется, что Якубов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, волгоград
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Волгоград
В Ростове-на-Дону мужчину осудили за перевод денег террористам

Житель Ростова-на-Дону получил 10,5 лет колонии за перевод денег террористам

© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Depositphotos.com / cunaplus
Тюремная камера. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10,5 годам мужчину, который по просьбе брата перевел деньги террористам из запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщили в пресс-службе суда.
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Якубова Рамиля Рафаиловича… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в… колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Иностранец в Москве объяснил перевод денег террористической организации
11 октября, 05:31
Суд установил, что в 2022 году Якубов по интернету связался с родным братом, проживающим за пределами России и принимающим участие в деятельности "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
"В ходе их общения его брат сообщил о необходимости оказания финансовой помощи международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в релизе.
Далее Якубов, находясь в Волгограде, получив от своего брата необходимые реквизиты электронной платежной системы, передал своему сыну деньги и попросил его, а также мать пополнить электронный кошелек, что они и сделали.
Уточняется, что Якубов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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