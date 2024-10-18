https://ria.ru/20241018/telik-1978637256.html

В РТРС рассказали о вызывающей помехи солнечной интерференции

В РТРС рассказали о вызывающей помехи солнечной интерференции - РИА Новости, 18.10.2024

В РТРС рассказали о вызывающей помехи солнечной интерференции

Солнечная интерференция завершается 21 октября, в течение ближайших дней помехи на телеэкранах еще возможны в отдаленных населенных пунктах страны, но в целом... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:10

2024-10-18T05:10

2024-10-18T05:10

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Солнечная интерференция завершается 21 октября, в течение ближайших дней помехи на телеэкранах еще возможны в отдаленных населенных пунктах страны, но в целом "солнечные передачи" уже позади, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). "Солнечная интерференция завершается 21 октября. Осталось не более пяти дней. Солнце еще может эпизодически оказаться на прямой линии со спутником связи и ретрансляторами в отдаленных населенных пунктах страны. Но в целом "солнечные передачи" уже позади, и шансы увидеть их стремятся к нулю", — сообщили в пресс-службе. В РТРС заверили, что помеховое воздействие в их сети устранено благодаря использованию сразу нескольких систем резервирования телесигнала. Все необходимые меры заблаговременно приняты, процесс защиты телеприёма отлажен. Кроме того, цифровой телесигнал в целом более помехоустойчив по сравнению с аналоговым, современные приемники и антенны тоже во многом адаптированы к подобным явлениям. Уточняется, что телезрители России могут смотреть 20 обязательных общедоступных телеканалов в отличном качестве.Ранее РТРС сообщала, что 27 сентября в России началась солнечная интерференция — сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки выстраиваются в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, принимает мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника.

https://ria.ru/20241015/solntse-1978201472.html

https://ria.ru/20241009/solntse-1977116658.html

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космос - риа наука, россия, общество, солнце, вспышки на солнце