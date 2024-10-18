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Эксперт предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram - РИА Новости, 18.10.2024
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02:15 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/telegram-1978630160.html
Эксперт предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram
Эксперт предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram - РИА Новости, 18.10.2024
Эксперт предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram
Мошенники разработали новую схему обмана граждан, позволяющую обходить двухфакторную аутентификацию. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал Юрий... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T02:15
2024-10-18T02:15
telegram
мошенники
кибербезопасность
общество
технологии
pgr agency
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана граждан, позволяющую обходить двухфакторную аутентификацию. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.Пользователю сообщают о якобы поступившей заявке на удаление его аккаунта в Telegram, предлагают пройти верификацию и прислать код из смс-сообщения для ее отмены.Излишне доверчивым гражданам мошенники отправляют ссылку на фейковый сайт Telegram или Госуслуг. При введении кода пользователем на таком сайте мошенники сразу получают доступ к его аккаунту в банке или на сайте "Госуслуг". Всё это чревато потерей денежных средств. Если пользователи не отправляют заявки сами, то удалить их аккаунт невозможно.Чтобы пресечь обман, эксперт советует обязательно перепроверять лично сообщения от службы поддержки и никому не предоставлять смс-коды."А если вы вводите их на сайте, убедитесь, что он не поддельный", — заключил Юрий Бастрыкин.
https://ria.ru/20241014/telegram-1978033472.html
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telegram, мошенники, кибербезопасность, общество, технологии, pgr agency
Telegram, мошенники, Кибербезопасность, Общество, Технологии, PGR agency
Эксперт предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram

Эксперт Бастрыкин: мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана граждан, позволяющую обходить двухфакторную аутентификацию. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.
Пользователю сообщают о якобы поступившей заявке на удаление его аккаунта в Telegram, предлагают пройти верификацию и прислать код из смс-сообщения для ее отмены.
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Излишне доверчивым гражданам мошенники отправляют ссылку на фейковый сайт Telegram или Госуслуг. При введении кода пользователем на таком сайте мошенники сразу получают доступ к его аккаунту в банке или на сайте "Госуслуг". Всё это чревато потерей денежных средств. Если пользователи не отправляют заявки сами, то удалить их аккаунт невозможно.
Чтобы пресечь обман, эксперт советует обязательно перепроверять лично сообщения от службы поддержки и никому не предоставлять смс-коды.
"А если вы вводите их на сайте, убедитесь, что он не поддельный", — заключил Юрий Бастрыкин.
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