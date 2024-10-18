https://ria.ru/20241018/telegram-1978630160.html

Эксперт предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram

Эксперт предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram

Мошенники разработали новую схему обмана граждан, позволяющую обходить двухфакторную аутентификацию. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал Юрий... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T02:15

2024-10-18T02:15

2024-10-18T02:15

telegram

мошенники

кибербезопасность

общество

технологии

pgr agency

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана граждан, позволяющую обходить двухфакторную аутентификацию. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.Пользователю сообщают о якобы поступившей заявке на удаление его аккаунта в Telegram, предлагают пройти верификацию и прислать код из смс-сообщения для ее отмены.Излишне доверчивым гражданам мошенники отправляют ссылку на фейковый сайт Telegram или Госуслуг. При введении кода пользователем на таком сайте мошенники сразу получают доступ к его аккаунту в банке или на сайте "Госуслуг". Всё это чревато потерей денежных средств. Если пользователи не отправляют заявки сами, то удалить их аккаунт невозможно.Чтобы пресечь обман, эксперт советует обязательно перепроверять лично сообщения от службы поддержки и никому не предоставлять смс-коды."А если вы вводите их на сайте, убедитесь, что он не поддельный", — заключил Юрий Бастрыкин.

https://ria.ru/20241014/telegram-1978033472.html

https://ria.ru/20241016/telegram-1978360051.html

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telegram, мошенники, кибербезопасность, общество, технологии, pgr agency