https://ria.ru/20241018/talgar-1978744526.html

В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве подростка в Талгаре

В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве подростка в Талгаре - РИА Новости, 18.10.2024

В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве подростка в Талгаре

В Казахстане задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве подростка в городе Талгар, сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:02

2024-10-18T15:02

2024-10-18T15:03

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АСТАНА, 18 окт – РИА Новости. В Казахстане задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве подростка в городе Талгар, сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции Алма-Атинской области. В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Национальная гвардия МВД 13 октября развернула патрули на улицах Талгара для охраны правопорядка. "Семнадцатого октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Ш. Полат задержан еще один подозреваемый – гражданин К. На данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой департамента полиции. По делу об убийстве подроста в Талгаре полиция арестовала 10 человек. Подробности хода расследования в полиции и в прокуратуре не раскрывают, ссылаясь на статью 201 уголовно-процессуального кодекса республики о недопустимости разглашения данных досудебного расследования. Дело находится на контроле главы МВД и генерального прокурора Казахстана. Пятнадцатого октября пресс-служба администрации Талгарского района Казахстана сообщила, что с должности снят мэр города Талгар Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

https://ria.ru/20241015/talgar-1978087014.html

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