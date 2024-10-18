https://ria.ru/20241018/talgar-1978744526.html
В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве подростка в Талгаре
В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве подростка в Талгаре - РИА Новости, 18.10.2024
В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве подростка в Талгаре
В Казахстане задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве подростка в городе Талгар, сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:02
2024-10-18T15:02
2024-10-18T15:03
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АСТАНА, 18 окт – РИА Новости. В Казахстане задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве подростка в городе Талгар, сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции Алма-Атинской области. В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Национальная гвардия МВД 13 октября развернула патрули на улицах Талгара для охраны правопорядка. "Семнадцатого октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Ш. Полат задержан еще один подозреваемый – гражданин К. На данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой департамента полиции. По делу об убийстве подроста в Талгаре полиция арестовала 10 человек. Подробности хода расследования в полиции и в прокуратуре не раскрывают, ссылаясь на статью 201 уголовно-процессуального кодекса республики о недопустимости разглашения данных досудебного расследования. Дело находится на контроле главы МВД и генерального прокурора Казахстана. Пятнадцатого октября пресс-служба администрации Талгарского района Казахстана сообщила, что с должности снят мэр города Талгар Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
https://ria.ru/20241015/talgar-1978087014.html
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в мире, казахстан, алма-атинская область
В мире, Казахстан, Алма-Атинская область
В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве подростка в Талгаре
В Казахстане задержали еще одного подозреваемого в убийстве подростка в Талгаре
АСТАНА, 18 окт – РИА Новости. В Казахстане задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве подростка в городе Талгар, сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции Алма-Атинской области.
В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Национальная гвардия МВД 13 октября развернула патрули на улицах Талгара для охраны правопорядка.
"Семнадцатого октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Ш. Полат задержан еще один подозреваемый – гражданин К. На данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой департамента полиции.
По делу об убийстве подроста в Талгаре полиция арестовала 10 человек. Подробности хода расследования в полиции и в прокуратуре не раскрывают, ссылаясь на статью 201 уголовно-процессуального кодекса республики о недопустимости разглашения данных досудебного расследования. Дело находится на контроле главы МВД и генерального прокурора Казахстана.
Пятнадцатого октября пресс-служба администрации Талгарского района Казахстана сообщила, что с должности снят мэр города Талгар Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.