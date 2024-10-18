https://ria.ru/20241018/svo-1978819725.html
Министерство обороны разработало проект для добровольцев-участников СВО
Министерство обороны разработало проект для добровольцев-участников СВО - РИА Новости, 18.10.2024
Министерство обороны разработало проект для добровольцев-участников СВО
Воинские части, формирующие подразделения добровольцев для участия в спецоперации, в течение 10 дней должны будут предоставлять в военкоматы сведения,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:15
2024-10-18T19:15
2024-10-18T19:15
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воинские части, формирующие подразделения добровольцев для участия в спецоперации, в течение 10 дней должны будут предоставлять в военкоматы сведения, необходимые для беззаявительного получения удостоверения участника спецоперации, проект соответствующего постановления правительства РФ разработало Минобороны России. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных актов. Проектом постановления определяется порядок беззаявительного оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в СВО. Согласно проекту, воинская часть, формирующая подразделения добровольцев, в течение 10 дней со дня издания приказа своего командира об убытии добровольца для выполнения специальных задач в составе добровольческого формирования направляет необходимые сведения и документы в военкомат по месту постановки на воинский учет (месту жительства) добровольца. Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий, с момента начала его участия в операции, что в свою очередь позволит получать добровольцу и членам его семьи соответствующие меры социальной поддержки, отмечается в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20241014/veterany-1978030879.html
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россия, общество
Министерство обороны разработало проект для добровольцев-участников СВО
Министерство обороны: добровольцы на СВО получат статус ветерана без заявления
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Воинские части, формирующие подразделения добровольцев для участия в спецоперации, в течение 10 дней должны будут предоставлять в военкоматы сведения, необходимые для беззаявительного получения удостоверения участника спецоперации, проект соответствующего постановления правительства РФ разработало Минобороны России. Текст документа опубликован на портале
проектов нормативных актов.
Проектом постановления определяется порядок беззаявительного оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в СВО.
Согласно проекту, воинская часть, формирующая подразделения добровольцев, в течение 10 дней со дня издания приказа своего командира об убытии добровольца для выполнения специальных задач в составе добровольческого формирования направляет необходимые сведения и документы в военкомат по месту постановки на воинский учет (месту жительства) добровольца.
Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий, с момента начала его участия в операции, что в свою очередь позволит получать добровольцу и членам его семьи соответствующие меры социальной поддержки, отмечается в пояснительной записке к проекту.