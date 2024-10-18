https://ria.ru/20241018/svo-1978799733.html

Российские войска продвигаются на запорожской линии фронта, заявил Рогов

Российские войска продвигаются на запорожской линии фронта, заявил Рогов - РИА Новости, 18.10.2024

Российские войска продвигаются на запорожской линии фронта, заявил Рогов

Российские войска постепенно продвигаются на трех участках запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:47

2024-10-18T17:47

2024-10-18T17:47

специальная военная операция на украине

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россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Российские войска постепенно продвигаются на трех участках запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска постепенно продвигаются на времевском, ореховском и степногорском направлениях", - сказал Рогов. В частности, по его словам, на времевском направлении из недавно освобожденной Золотой Нивы российские военные продвинулись на запад до километра, заняв новые позиции, и сейчас отбивают контратаки противника. На ореховском – отбиты контратаки ВСУ севернее села Работино и идет укрепление ранее занятых позиций, а на степногорском направлении российские войска зафиксировали ранее достигнутые успехи в селе Каменское, оттесняя противника к северным окраинам. "На всех участках фронта инициатива находится в руках наших военных", - сказал Рогов. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье. В Каменском идут бои.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

https://ria.ru/20241017/mirazh-1978372836.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

работино

запорожская область

россия

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в мире, работино, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины