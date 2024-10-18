Российские войска продвигаются на запорожской линии фронта, заявил Рогов
Владимир Рогов: ВС РФ продвигаются на трех участках запорожской линии фронта
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте в Новосибирской области
Призывники в сборном пункте в Новосибирской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Российские войска постепенно продвигаются на трех участках запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска постепенно продвигаются на времевском, ореховском и степногорском направлениях", - сказал Рогов.
В частности, по его словам, на времевском направлении из недавно освобожденной Золотой Нивы российские военные продвинулись на запад до километра, заняв новые позиции, и сейчас отбивают контратаки противника.
"На всех участках фронта инициатива находится в руках наших военных", - сказал Рогов.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
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Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье. В Каменском идут бои.
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