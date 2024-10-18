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Бойцы "Центра" отразили 59 контратак ВСУ за неделю
Бойцы "Центра" отразили 59 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 18.10.2024
Бойцы "Центра" отразили 59 контратак ВСУ за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 59 контратак ВСУ, противник потерял до 3350 военнослужащих, 13 боевых бронемашин,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:31
2024-10-18T13:31
2024-10-18T13:32
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 59 контратак ВСУ, противник потерял до 3350 военнослужащих, 13 боевых бронемашин, из них два бронетранспортера VAB производства Франции, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.По данным министерства, силы группировки за неделю нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад национальной гвардии."Отражены 59 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3350 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера VAB производства Франции, три боевых бронированных машины HMMWV производства США и две "Kirpi" турецкого производства. Уничтожены 27 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, франция, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Франция, Россия, США
Бойцы "Центра" отразили 59 контратак ВСУ за неделю
ВСУ потеряли до 3350 военных в зоне ответственности "Центра" за неделю