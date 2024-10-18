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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 18.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Украинские подразделения за неделю потеряли до 380 военнослужащих и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:29
2024-10-18T13:29
2024-10-18T13:33
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские подразделения за неделю потеряли до 380 военнослужащих и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трех механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 40 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке за период с 12 по 18 октября.Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами, добавили в ведомстве.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 380 человек в зоне ответственности "Днепра" за неделю