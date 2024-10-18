https://ria.ru/20241018/svo-1978718403.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 18.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Украинские подразделения за неделю потеряли до 380 военнослужащих и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:29

2024-10-18T13:29

2024-10-18T13:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085750_0:424:2842:2023_1920x0_80_0_0_9a2c68be3661d00320ec8e6a330a1097.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские подразделения за неделю потеряли до 380 военнослужащих и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трех механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 40 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке за период с 12 по 18 октября.Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241018/svo-1978717667.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины