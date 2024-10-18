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За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 18.10.2024 (обновлено: 13:30 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/svo-1978718098.html
За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих
За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих - РИА Новости, 18.10.2024
За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих
В течение недели 48 украинских военнослужащих сдались в российский плен на линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:29
2024-10-18T13:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В течение недели 48 украинских военнослужащих сдались в российский плен на линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/ttsk-1978642830.html
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих

МО: за неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В течение недели 48 украинских военнослужащих сдались в российский плен на линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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