https://ria.ru/20241018/svo-1978718098.html

За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих

За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих - РИА Новости, 18.10.2024

За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих

В течение недели 48 украинских военнослужащих сдались в российский плен на линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:29

2024-10-18T13:29

2024-10-18T13:30

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В течение недели 48 украинских военнослужащих сдались в российский плен на линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/ttsk-1978642830.html

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