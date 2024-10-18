https://ria.ru/20241018/svo-1978718098.html
За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих
За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих - РИА Новости, 18.10.2024
За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих
В течение недели 48 украинских военнослужащих сдались в российский плен на линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:29
2024-10-18T13:29
2024-10-18T13:30
специальная военная операция на украине
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В течение недели 48 украинских военнослужащих сдались в российский плен на линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/ttsk-1978642830.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих
МО: за неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих