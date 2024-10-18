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Бойцы "Юга" отразили 23 контратаки ВСУ за неделю
Бойцы "Юга" отразили 23 контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 18.10.2024
Бойцы "Юга" отразили 23 контратаки ВСУ за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка в ДНР, отразили 23 атаки, ВСУ потеряли до 5080... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:28
2024-10-18T13:28
2024-10-18T13:35
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка в ДНР, отразили 23 атаки, ВСУ потеряли до 5080 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."В результате действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 5080 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии, из них 11 были поставлены ВСУ странами НАТО. "Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Юга" отразили 23 контратаки ВСУ за неделю
ВСУ потеряли до 5080 военных в зоне ответственности "Юга" за неделю