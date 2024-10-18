https://ria.ru/20241018/svo-1978717667.html

Группировка "Восток" освободила населенный пункт и отразила контратаки ВСУ

Группировка "Восток" освободила населенный пункт и отразила контратаки ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024

Группировка "Восток" освободила населенный пункт и отразила контратаки ВСУ

Украинские формирования за неделю потеряли до 790 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", в Запорожской области освобожден населенный... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:27

2024-10-18T13:27

2024-10-18T13:36

специальная военная операция на украине

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запорожская область

сша

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 790 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", в Запорожской области освобожден населенный пункт Левадное, сообщило Минобороны РФ."В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены семь контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, противник потерял до 790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 33 автомобиля. Уничтожены три 155-мм самоходных артиллерийских установки Caesar производства Франции и три Krab польского производства.

https://ria.ru/20241017/dnr-1978476833.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, сша