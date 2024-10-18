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Группировка "Восток" освободила населенный пункт и отразила контратаки ВСУ
Группировка "Восток" освободила населенный пункт и отразила контратаки ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
Группировка "Восток" освободила населенный пункт и отразила контратаки ВСУ
Украинские формирования за неделю потеряли до 790 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", в Запорожской области освобожден населенный... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:27
2024-10-18T13:27
2024-10-18T13:36
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 790 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", в Запорожской области освобожден населенный пункт Левадное, сообщило Минобороны РФ."В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены семь контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, противник потерял до 790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 33 автомобиля. Уничтожены три 155-мм самоходных артиллерийских установки Caesar производства Франции и три Krab польского производства.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, США
Группировка "Восток" освободила населенный пункт и отразила контратаки ВСУ
МО: ВС России освободили Левадное и отразила семь контратак ВСУ